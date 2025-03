Max Verstappen koopt Aston Martin

Dit is de nieuwe Aston Martin van Max Verstappen. Er zit alleen geen kenteken op.

De raceambities van Max Verstappen gaan verder dan de Formule 1. Kortgeleden werd al bekend dat de F1-wereldkampioen van plan was een eigen raceteam op te zetten. Dat is nu helemaal officieel en dit is de auto waarmee het team gaat racen.

Verstappen.com Racing, zoals het team heet, gaat meedoen in de GT World Challenge Europe Endurance Cup (GTWC Endurance). De auto? Een Aston Martin Vantage GT3 Evo. Een vergelijkbare livery zagen we al eerder op een Ferrari 296 GT3.

Toen was Verstappen.com nog sponsor van Emil Frey Racing-Ferrari. De Aston Martin is echt van het raceteam van Verstappen zelf. Max blijft echter trouw, Verstappen.com Racing is nog steeds verbonden aan de 296 GT3. De deelname aan de GTWC Endurance betekent onder meer het rijden van de iconische 24 Uur van Spa.

Lawrence Stroll had liever gezien dat Max Verstappen zaken met hem kwam doen voor de Formule 1. Maar dat is (voorlopig) niet zo. Max blijft zelf lekker racen in de Formule 1 voor Red Bull, terwijl zijn eigen raceteam wel kiest voor Aston Martin in de endurance. Max zelf is eigenaar, geen coureur in deze rol. Achter het stuur van de Verstappen.com Racing Aston Martin gaan we onder meer Chris Lulham zien. Die de overstap maakt van Team Redline.

Aston Martin van het team van Max Verstappen

Simulatie

Er is een hoofdrol weggelegd voor de simulator. Max Verstappen zelf is regelmatig te vinden achter de computer en gelooft heilig in de correlatie sim en echt racen. Daarom lanceert Verstappen.com Racing ook nog een eigen simulatietrainingcentrum.

Het centrum krijgt twee 180-graden Simulator Domes, één voor formulewagens (F4 tot F1) en één voor GT-racing. Coureurs kunnen zich voorbereiden op raceweekenden en nieuwe klassen in deze simulatoren. Daarmee brengt Verstappen de wereld van virtueel en echt racen steeds meer naar elkaar toe.