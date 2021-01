Volkswagen maakt ontiegelijk dikke winst over 2020! - Autoblog.nl

Alle strubbelingen ten spijt heeft Volkswagen toch lekker winst gedraaid het afgelopen jaar.

Twintig-twintig. Het klinkt mooi, het oogt best mooi als je het opschrijft, maar het was een ‘bewogen’ jaar. Inmiddels ligt het alweer bijna een maand achter ons, maar we struggelen nog steeds met de naweeën. Doch hoewel er veel mis ging, waren er natuurlijk ook mooie dingen. Kinderen werden geboren, liefde werd gevonden en Volkswagen maakte blubberdikke winst.

Dikke winst ondanks boetes en Corona

Want jazeker, zoals Automobilwoche bericht, heeft de autogigant uit Wolfsburg in 2020 een operationele winst geboekt van niet negen, niet tien, maar elf cijfers. Althans, dat laatste zal er nog om hangen, want het Betriebsgewinn zal rond de grens hangen van tien miljard Euro. Van dit bedrag moeten voordat de nettowinst over is nog wel een aantal bedragen afgetrokken worden. Misschien wordt de boete door het missen van CO2 doelstellingen nog tegen het resultaat van 2020 gerekend. Maar hoe dan ook is die schamele honderd miljoen peanuts in vergelijking met de kosten in verband met dieselgate. Toch verwacht VAG nog wel wat over te houden onder de streep.

Volkswagen vangt wel klappen, maar Q4 was puik

Nou denk je wellicht ‘hoe dan?’ en daarom is het handig om wat context te geven. In 2019 bedroeg Volkswagens operationele winst nog 19,3 miljard Euro. Er zijn dus wel klappen gevallen. De afzet van het concern over het hele jaar daalde met 15,2 procent. Toch is het eindresultaat in zekere zin een meevaller.

Vooral het vierde kwartaal stemt het concern hoopvol. Daarin steeg de afzet zodanig, dat het merk Volkswagen alsnog het financiële break even punt bereikte. Porsche en Audi hadden ook goede vierde kwartalen. Deze merken zorgen nog steeds voor de krenten in de Wolfsburgse pap.

De kostenbesparingen onder bezielende leiding van Herbert Diess doen voorlopig op papier ook goede dingen voor het concern. Al houden @willeme en ondergetekende altijd het hart vast bij dit soort dingen voor de kwaliteit van het product en daarmee ook voor de winstgevendheid op de langere termijn. Is een Golf 8 interieur stiekem al niet een beetje knaak in vergelijking met een Golf 7? En geldt hetzelfde niet voor de 992 versus de 991? Enfin, zo lang de markt het (nog) niet doorheeft, raakt het VAG niet.

Familie Porsche

Het is nog even afwachten tot volgende maand op de definitieve cijfers. Dan weten de grootaandeelhouders van de familie Porsche in ieder geval ook weer of ze de prijsstijgingen van de lokale premium grootgrutter kunnen handelen dit jaar, of dat ze toch moeten uitwijken naar zo’n winkel zonder echte schappen…Oh gruwel!