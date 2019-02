Koop de Brabus-dieselboot van een Feyenoorder

En erger je ook aan de politie.

Kenneth Vermeer, een voetballer die al sinds 2014 keeper is voor Feyenoord, heeft het wel weer gezien met zijn Mercedes GLE Coupé 350d 4Matic (hier gespot) uit 2016. De keeper voorzag de ‘coupé’ van een Brabus-kuurtje en het voertuig ging voortaan als sinister zwartere Benz door de straten van onder meer Rotterdam. Naast opvallende uiterlijke wijzingen levert de SUV ook meer vermogen.

Met de Mercedes kwam Vermeer meerdere keren in aanraking met de Nederlandse politie. Met regelmaat controleren agenten opvallende dikke bakken. Een gesprekje met de eigenaar en een check of de auto met fris geld is gekocht. De keeper trok twee jaar geleden de racismekaart. Hij voelde zich etnisch geprofileerd vanwege zijn huidskleur. De politie sprak de woorden van de doelman altijd tegen.

Standaard is de 350d goed voor 258 pk en 620 Nm koppel. Dit exemplaar, als D6S van Brabus, levert 309 pk en 690 Nm koppel. Wie ook zin heeft in regelmatige gesprekjes met de politie kan de Brabus op de kop tikken voor 74.900 euro. De diesel heeft 83.083 kilometer op de klok staan en staat te koop bij een BMW/MINI-dealer. Zou de keeper van merk zijn geswitched?

Met dank aan Jelle voor de tip!