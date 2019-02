Lol! ‘Belgen verpesten Nederlandse klimaatdoelstellingen’

De Nederlandse staat is vermoedelijk niet blij met de Belgen die in ons land peut komen halen.

De omgekeerde wereld is al een tijdje aan de gang. Waar Nederlanders voorheen juist over de grens reden om benzine te tanken, komen de Belgen al maanden naar ons land om diesel te halen. De dieselprijs steeg een jaar geleden bij onze Zuiderburen wegens het verhogen van de accijns. Daardoor is de Nederlandse prijs aantrekkelijker geworden voor de Belgen.

Prima, zou je denken. Men mag immers zelf bepalen waar de peut gehaald wordt. Open grenzen, één Europa, je weet zelf. Daar zal de Nederlandse staat toch anders over denken. De Belgen die in ons land diesel tanken hebben een negatieve invloed op de door de rechter opgelegde klimaatdoelstellingen, zo meldt de Telegraaf. De tankbeurten wegen mee in de CO2-boekhouding. Hoe meer er getankt wordt, hoe minder gunstig de boekhouding. De berekeningen voor de CO2-uitstoot van auto’s is namelijk op basis van tankbeurten, niet op basis van gereden kilometers. Dat de Belgen de in Nederland getankte diesel in België uitpoepen met autogassen maakt voor de klimaatdoelstellingen geen hol uit.

Naast het feit dat Belgen hier tanken, gaan Nederlanders ook niet langer de grens over om diesel te halen. Mede daardoor wordt er meer diesel geschonken dan voorheen. De groeiende economie en toenemende import van auto’s zijn tevens een factor. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) corrigeerde al eerder de voorspellingen voor 2020. Er is juist sprake van meer CO2-uitstoot. Met het huidige beleid gaat Nederland de opgelegde klimaatdoelstellingen volgens het PBL niet halen.

Andersom heeft België op zijn beurt weer last van de Nederlanders. Mensen die in de buurt van de Belgische grens wonen en een benzineauto rijden halen doorgaans in België de benzine. De CO2-uitstoot van die tankbeurten komen vervolgens op het bordje van België terecht. Heerlijk, die theoretische berekeningen. Het gaat hier om internationale afspraken. Een verandering van het rekenmodel zal er dus niet inzitten.

Foto: Levante Diesel via @milan7778 op Autojunk. Met dank aan Wouter voor de tip!