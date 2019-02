Met dit onderdeel moest Ken Block out-of-the-box denken

De bouw van zijn Hoonitruck was geen eenvoudige taak.

De creaties van Ken Block en zijn team zijn altijd de moeite waard om eens nader te bekijken. Op de plaatjes zien we alleen het eindproduct. Tijdens zo’n project is het echter niet een kwestie van een nieuwe motor in het compartiment takelen en klaar.

Eén van de uitdagingen waar Block mee te maken had was het inlaatspruitstuk. De pickup beschikt over de 3.5-liter grote V6 Ecoboost motor en levert in deze setup meer dan 900 pk. Een regulier inlaatspruitstuk bleek niet te passen. Het team moest op zoek naar iets anders. Het antwoord kwam in vorm van een 3D printer.

In samenwerking met het Amerikaanse Ford Performance, onderzoekers van Ford uit Europa en het Duitse Digital Additive Production Institute werd een aluminium inlaatspruitstuk ontworpen die uit een 3D printer moest komen. Het is niet zomaar een onderdeeltje. Volgens Ford beschikt de Hoonitruck over het grootste 3D geprinte onderdeel ooit voor een rijdende auto. Lucht vanuit de turbo’s kunnen zo in goede orde naar de cilinders van de motor worden gebracht.

Het duurde vijf dagen om het inlaatspruitstuk te maken. Het ding weegt bijna 6 kg. Ford werkt bij zijn reguliere auto’s ook met techniek van een 3D printer. Zo hebben onder meer de nieuwe Ranger en de Mustang onderdelen die uit zo’n printer afkomstig zijn.