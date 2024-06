Uitslag Formule 1: wint Verstappen eindelijk weer een race in Canada?

Het is potverdikke al vier weken geleden dat Max Verstappen nog eens een Formule 1 race won. Lukt het wel in Canada?

Na de klinkende zege van Ferrari in Monaco, was de verwachting dat team rood de goede vorm zou voortzetten in Canada. Niks is echter minder waar, want team rood was gisteren 11de en 12de in de kwalificatie. Oops. Verstappen dan weer gewoon aan de leiding, of is McLaren het snelst? Neen en neen. Tot verbazing van iedereen was Russell de snelste man in de kwalificatie. Of beter gezegd: hij was precies even snel als Verstappen, tot in duizendsten van een seconde. Duizendsten van een seconde die ook nog eens precies optelden tot een 1:12.000. Confirmatie dus dat we leven in een simulatie.

Vandaag dus de race en is op de redactie het epische proefballonetje opgevat, om de F1 verslagen wat te veranderen. Dus bij deze, eerst de uitslag. En daarna gaan we (een stuk) korter dan normaal de opvallende zaken nog even belichten. Die waren er deze keer dan wel weer veel. Maar het idee is dus om dit normaal gesproken een korter artikel te maken. Laat even weten in de comments of je dit wel prettig vindt, of juist extreem knaak.

Uitslag Formule 1: Grand Prix van Canada 2024

Start

De start in het natte vindt gelukkig niet plaats achter de safetycar. Ondanks de regen opteert de wedstrijdleiding gewoon voor een staande start. De leiders in de wedstrijd blijven gelijk, maar Ricciardo verliest plekken aan Alonso en Hamilton. Dat is niet goed om Sjaak Nieuwstad de mond te snoeren. In het achterveld raken Gasly en Perez elkaar. In dit geval vooral door toedoen van Gasly. Maar het is een normaal inchident on the race.

Iedereen start op inters, maar de Hazen kiezen voor de Full Wets. Ze hebben vanuit hun startposities aan de staart van het veld ook niet zoveel te verliezen. De keuze valt goed uit, want MAG en HUL snijden door het veld als een warm mes door de boter. Magnussen klimt op naar P4 en Hulkenberg naar P8. Maar dan gooit Haas F1 alles weer in het putje. Magnussen had kunnen stoppen voor nieuwe inters en nog in de top-10 kunnen rondrijden. Maar hij heeft een hele trage stop. Weg voordeel. Hulkenberg blijft langer doorrijden maar profiteert daar ook niet heel erg van. Het was even leuk, maar het levert dus weinig op zo.

Sargeant schiet van de baan

Logan Sargeant schiet dan van de baan, maar kan door.

Gevecht voor de leiding

Vooraan het veld ontstaat een machtig gevecht voor de leiding in de race. Op een gegeven moment hebben Russell en Verstappen bijna 10 seconden te pakken op Norris. Het lijkt dan alsof het wachten is totdat MV1 Russell voorbijgaat en weer naar een zege cruiset. Maar net als we eerder gezien hebben, komt de McLaren aan het eind van de stint tot leven. Norris rijdt binnen no-time het gat dicht. En omdat Max niet voorbij komt aan George, verschalkt hij zelfs onze held voor P2.

Dan maakt Russell een foutje en kan Norris vooraan wegrijden. Echter, ook Max komt nu voorbij GR63 als die zich weer op de baan voegt na het missen van de laatste chicane. De McLarens lijken op dat moment op een 1-2 af te stevenen, want ook Piastri komt enorm snel dichterbij aan VER en RUS.

Sargeant schiet van de baan, part deux

Dat alles verandert echter weer als Sargeant nog een keer crasht. De beste man moet eigenlijk misschien voor zichzelf in bescherming genomen worden, want het is bijna een standaard gebeurtenis inmiddels. Het zorgt nu ook voor een safetycar en daardoor is Norris de bok. In Miami had ‘ie het voordeel, maar nu het nadeel. Hij is de pit namelijk al voorbij, als Verstappen, Russell en Piastri wel nog kunnen pitten. Een ronde later komt NOR alsnog binnen. Maar hij verliest twee plekken aan VER en RUS. Dus u rijdt onze held alsnog vooraan.

Ferrari is nergens in Canada

De hoop en trots van Ferrari smelt dit weekend weg als een op de lunchtafel vergeten overrijpe Gorgonzola op een zomerse Italiaanse dag. De startpositie was al matig. Dan heeft Leclerc ook nog een motorprobleem. En vervolgens pit men voor slicks met Charles achter de safetycar, waarna het twee rondes lang kneiterhard begint te regenen. Leclerc komt dan weer binnen voor inters, waarna het lekker opdroogt. Hij heeft dan bijna een minuut (dus hier bijna een ronde) achterstand op Hulkenberg die achttiende rijdt. Toppie. Sainz is dan dertiende. Niet veel later wordt Leclerc gevraagd de auto te parkeren. Toch fijn om te weten dat de Italianen nog niet veranderd zijn. Heerlijk.

Perez weer ‘ongelukkig’

Perez is praktisch niks opgeschoten in de race als hij schade aan zijn achtervleugel rijdt. Einde race.

Tweede safetycar

Richting het eind van de race lijkt Verstappen ‘m na een magistraal gevecht toch weer in de tas te hebben. En deels in de schoot geworpen te krijgen. Russell maakt een fout en hij ligt zodanig in de clinch met Norris, dat Max er met het spreekwoordelijke been vandoor lijkt te gaan. Maar de horrordag van Ferrari wordt dan compleet. Sainz spint en Albon klapt er bovenop. Tweede safetycar van de dag. Verstappen is zijn voorsprong kwijt en Mercedes besluit met twee auto’s te pitten voor nieuwe banden. Een shoot out naar de finish dus.

Finish Grand Prix Canada 2024

Verstappen wint ‘m voor Norris. Russell laat zich eerst nog verschalken door Piastri en moet dan ook Hamilton voorbij laten. Maar komt vervolgens nog terug tot P3. GR63 zal denken dat er meer had ingezeten vandaag. En daar heeft hij gelijk in. Hamilton wordt vierde, Piastri vijfde. De twee Astons van Alonso en Stroll zijn zesde en zevende. Voor Ricciardo is er P8 aan het eind, mede omdat Tsunoda ouderwets van de baan glibbert in de slotfase. Zodoende kunnen de twee Alpines van Gasly en Ocon de laatste puntjes sprokkelen, vlak voor de Hazen. Die laatste gaven de race kleur, maar krijgen er niets voor terug.

Wat een race!

Het was weer genieten vandaag. De antithese van Monaco. Hoezo Formule 1 saai?