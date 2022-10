Bentley bereikt doelgroep met Bentayga Hybrid

De Bentley Bentayga Hybrid is dus een groot succes: Bentley bereikt zijn doelgroep. Wie had dat gedacht?

Al die plannen van autofabrikanten moeten uiteraard maar net goed uitpakken. Wat aanvankelijk een goed idee lijkt, kan slecht aflopen. Andersom is dat ook het geval. Toen BMW met de X6 uit kwam, dacht niemand dat het een succes zou worden.

De Bentayga Hybrid is ook een beetje vreemde eend in de bijt. Bij Bentley verwacht je sinds 2003 enorme twaalfcilinders en af en toe een V8. Maar de Bentley Bentayga Hybrid is er nu al een tijdje. Die heeft een V6 en elektromotor. Dan is het de vraag: kan Bentley die nieuwe doelgroep bereiken?

Bentley bereikt doelgroep

Nou, het antwoord is ja! Dat blijkt uit beelden die we vandaag tegenkwamen. Zelfs de doorgewinterde milieuactivist weet tegenwoordig de Bentley-dealer te vinden. Zoals je kunt zien op de verschrikkelijke beelden bekladden deze dames een dure showroom in London. Met oranje verf maken ze het pand vies, uiteraard om een punt te maken. Aangekomen bij de Bentayga lijkt het erop dat ze minder verf gebruiken.

Logisch, want dat is natuurlijk een auto die hen wel moet aanspreken. Dankzij de elektromotor kun je toch mooi een paar kilometer uitstootvrij rijden. En gezien de kleding kunnen ze een combinatie van stoelverwarming met Conolly-leder heel erg goed gebruiken.

Maar ja, het is die prijs he. Gelukkig hadden de dames de auto van hun tante nog. Inruilen bleek echter nog vrij lastig, want je moet altijd wat bijleggen. Waarschijnlijk kwamen ze erachter dat hun Mitsubishi Space Star met 4 ton op de klok minder waard was bij inruil dan dat ze vooraf dachten.

Meerdere dealers beklad

Ze hebben klaarblijkelijk flink zitten shoppen naar een luxe auto, want ze hebben hun ongenoegen over de te lage inruilprijs geuit bij bekende dealers als HR Owen Bugatti, Jack Barclay Bentley, Bentley Motor Cars London en Ferrari Mayfair. Naar het schijnt wilden de dames 15.000 pond voor hun Space Star terugkrijgen, terwijl de marktwaarde rond de 150 pond ligt.

Kijk en huiver. Let op, deze beelden kunnen als schokkend worden ervaren.

Zeker die hennep-broek van die mevrouw links kan écht niet in deze contreien van London.

Het is opmerkelijk dat veel milieugroeperingen flirten met luxe merken tegenwoordig. Scientist Rebellion kwam vorige week in het nieuws om de handbak te redden voor de 911 GT3.