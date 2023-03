Mansory heeft nu ook een ‘subtiele’ kit voor de Ferrari SF90

Deze bodykit is voor degenen met het motto ‘doe maar gek, dan doe je al gek genoeg’.

We kunnen Mansory inmiddels wel een serieverkrachter noemen, want ze lijken systematisch alle auto’s af te gaan. Er verschijnt bijna iedere week wel een nieuwe creatie van Mansory. Sommige auto’s zijn zelfs twee keer aan de beurt.

De Ferrari SF90 bijvoorbeeld. We kregen vorig jaar al de Mansory F9XX te zien op basis van de SF90 en nu hebben ze dit model nóg eens onder handen genomen. Dit keer zijn ze iets subtieler te werk gegaan. Dit is namelijk een ‘softkit’.

De softkit is voor degene die een extreem opvallende SF90 willen, waar toch nog een SF90 in te herkennen is. Dat was een beetje het probleem bij de F9XX: er bleef bijna niets meer over van het oorspronkelijke ontwerp.

Mansory heeft zich dus een klein beetje ingehouden, maar de SF90 is alsnog overladen met extra carbon lipjes en flapjes. De halfdichte velgen (die we kennen van alle andere Mansory’s) zijn ook niet bepaald subtiel.

In het interieur heeft Mansory zich niet ingehouden. Dat is volledig opnieuw bekleed met geel leer, zoals alleen Mansory dat kan. Om alle twijfel weg te nemen dat je in een creatie van Mansory zit, komt het logo minstens twaalf keer terug in de cockpit.

Softkit of niet, het vermogen heeft ook gewoon een boost gekregen. In plaats van 1.000 pk heeft de Mansory SF90 1.100 pk. Daarmee kun je 355 km/u halen en knal je in 2,4 seconden van 0 naar 100 km/u.

In tegenstelling tot de Mansory F9XX is deze bodykit niet gelimiteerd, dus Mansory verkoopt gewoon aan iedereen die wil. Laten we hopen dat dat er niet teveel zijn.