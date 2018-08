Koop de eerste Ferrari F50 ooit evah

Dit is 'm.

De Ferrari F50 verdeelt meer meningen dan een batterij Russische ‘hackers’ in Amerika. Sommigen vinden de F50 geniaal, anderen vinden het wulpse ronde design graflelijk. Zelf hoorde ik ooit in het laatste kamp, maar zoals dat zo vaak gaat met objecten die ‘apart’ gestyled zijn, begin je ze naar gelang de jaren verstrijken steeds meer te waarderen. Dat gezegd hebbende zou ik gegeven de keuze zeker voor de F40 gaan, of nog beter, de 288 GTO. Maar goed, dat terzijde.

Los van het optische verhaal had de F50 toen deze medio jaren ’90 gelanceerd werd nog wat meer problemen. De atmosferische V12 bijvoorbeeld, maakte dat de auto briljant mooi klinkt en een hoogtoerig karakter heeft zoals je dat verwacht van een supercar. Hoezo is dat een probleem? Nou ja, dat is het eigenlijk niet natuurlijk, maar feit is wel dat de F40 in veel opzichten stiekem sneller was. Dat gold trouwens niet alleen voor de F40, maar ook voor de McLaren F1, een generatiegenoot van de F50. Bij de topper uit het Ferrari-gamma is de verwachting dat de auto sneller en beter is dan al het andere wat er op de markt is en ooit was. Dat kon de F50 niet helemaal waarmaken.

Net als in het geval van het ietwat controversiële uiterlijk, heeft het verschrijden van de tijd ook dit probleem min of meer opgelost. Nee, de F50 is niet de snelste auto ooit, maar dat is nu niet meer zo erg. De McLaren F1 is het inmiddels ook niet meer. Er zijn tegenwoordig moderne super- en hypercars die nog veel rapper zijn, dus wie maakt het nog wat uit of de F50 in 4,2 of in 4,3 seconden naar de honderd knalt?

Kortom, de F50 heeft zich losgeweekt van de vergelijking met voorouders en concurrenten en wordt nu puur gewaardeerd voor wat de auto zelf te bieden heeft. Hoog gewaardeerd, kunnen we wel zeggen, want een F50 is momenteel de duurste occasion met handbak van Nederland. Toch vermoeden we dat we een F50 gevonden hebben die nog duurder is.

Te koop staat namelijk de F50 met het chassisnummer eindigend in #99999. Het betreft de eerste F50 die ooit gebouwd is. De auto waar alle modellen van Burago, Maisto, Tamiya, Revell op gebaseerd zijn? Deze auto. De auto die dat jaar in Genève en Tokio stond? Deze auto. De auto die in alle magazines stond te shinen? Deze auto. De auto waar Niki Lauda, Gerhard Berger en Jean Alesi testrondjes in deden op Fiorano om het weggedrag te perfectioneren? Yep.

In 1998 werd de speciale unit verkocht aan vermaard Belgisch Ferrari-importeur en verzamelaar Jacques Swaters, nadat de auto compleet gereviseerd was door Ferrari. Swaters hield de auto in zijn verzameling tot en met 2006, waarna de auto verkocht werd aan een Amerikaanse verzamelaar en later nog twee andere Amerikaanse verzamelaars. Alle vorige eigenaren zetten in totaal zo’n 2.000 kilometer op de teller, zoals dat (meestal) gaat met dit soort auto’s. Om de prijs te weten te komen, moet je contact opnemen met autosport designs.