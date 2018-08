Daniel Ricciardo had bijna bij McLaren getekend

De Australiër had Renault niet als enige optie.

De F1-wereld schokte toen vanmiddag Daniel Ricciardo bekend maakte dat hij volgend seizoen bij Renault een zitje heeft gekregen. De Ozzie was het bekende (lachende) gezicht die naast onze eigen Max bij Red Bull een goed front vormde, maar dat wordt volgend seizoen dus compleet anders. Jammer, want hij reed prima en je betrapte de zelfbenoemde honingdas bijna nooit op het niet hebben van een grote glimlach.

Ricciardo is dus van renstal gewisseld. Renault lag op zich voor de hand, zoals eerder benoemd in het hierboven gelinkte artikel. Maar dat was niet zijn enige optie: Daniel was bijna bij McLaren binnen gekomen, zo meldt RACER. Teamvoorzitter Zak Brown zegt dat de beslissing tussen McLaren en Renault voor Ricciardo een lastige was. Brown had hem graag binnen gehaald, maar het was Daniel zelf die uiteindelijk de knoop door hakte.

Overigens denkt Brown dat ze Ricciardo hadden kunnen hebben als ze betere resultaten hadden geboekt dit seizoen. Met vooral Stoffel Vandoorne die in de onderste regionen van het F1-scorebord valt, lijkt McLaren niet veel in hun mars te hebben momenteel. Zowel Carlos Sainz (in mindere mate, maar hij staat toch zijn stoeltje af aan DR3) als Nico Hulkenberg zetten bij Renault betere resultaten neer. Of dat de doorslag gaf is dus niet duidelijk, maar Brown houdt het voor mogelijk.

De hamvraag: wie gaat Ricciardo bij Red Bull vervangen? blijft onbeantwoord. Wie de kanshebbers ook zijn, het gaat nog wat worden om de vrolijke Australiër te vervangen. Want zo vrolijk als Daniel Ricciardo komen ze niet vaak.

Image-credit: Daniel Ricciardo’s Instagram