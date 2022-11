Je kunt nu goedkoper laden bij alle Tesla Superchargers

Tesla voert een daltarief in bij hun Superchargers. En dat geldt niet alleen ’s nachts.

Het is logisch maar daarom niet minder vervelend: veel mensen hebben ongeveer hetzelfde dagelijkse patroon. Daardoor staan we dus iedere ochtend en avond met z’n allen in de file. Ook elektrische auto’s, die vervolgens met z’n allen tegelijk hun auto aan de laadpaal hangen. Dat is natuurlijk niet ideaal.

Bij veel huishoudens is er sprake van daltarieven, maar dat geldt nu óók voor Tesla Superchargers. Vorige maand is Tesla begonnen met de uitrol hiervan, maar per vandaag geldt dit voor alle locaties in Nederland. Die Elon Musk in al zijn goedheid ook heeft opengesteld voor niet-Tesla’s.

Wat betekent dit concreet? Als je in de daluren laadt ben je zo’n 9 á 10 cent goedkoper uit per kWh. De exacte tarieven verschillen per locatie, maar meestal ben je €0,66 kwijt in de daluren, terwijl het piektarief €0,75 is. Met een abonnement wordt dat respectievelijk €0,50 en €0,57.

Nu denk je misschien dat je alleen in het holst van de nacht goedkoper kunt laden, maar niets in minder waar. Het daltarief geldt bij Tesla zo’n beetje de hele dag. Alleen tussen 16.00 en 20.00 betaal je de volle pond. Dat is maar vier uurtjes dus.

Als je kijkt naar rivaliserende snelladers zijn de tarieven bij Tesla Superchargers aardig concurrerend. Zo betaal je bij Fastned de hele dag €0,74 als geen Gold Member bent. Shell Recharge heeft een vast tarief van €0,68 en daarmee zijn ze alleen goedkoper tijdens de piekuren.