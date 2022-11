Schone kilometervreter voor 50 mille – AB Advies

Wat is de beste schone kilometervreter voor 50 mille? Wij hadden geen idee, nu wel!

50.000 euro. Eckermen. Dat is omgerekend een hele hoop guldens. In de ‘goede oude tijd’ kon je daar eenvoudig een hele dikke Duitser voor de deur mee zetten. Tegenwoordig is het gek genoeg niet heel erg veel meer. Begrijp ons niet verkeerd, het is alsnog een hele klap geld, maar een flink stuk inflatie en een groter percentage voor de overheid zorgen ervoor dat er minder over blijft voor de eindgebruiker.

We kregen een aanvraag van Jelle die een nieuwe auto voor zijn werk mag uitzoeken. Hij rijdt enorm veel per jaar: 80.000 kilometer. Zijn auto is dus zijn kantoor. Zijn huidige leaseauto is aan vervanging toe. Hij heeft niet enorm veel eisen. Zo sluit hij niets uit en is een Duitse premium auto niet verplicht. Daar doet hij zichzelf een plezier mee, want daar krijg je niet veel waar voor je geld (maar daar komen we zo nog even op terug). Wel is het zaak dat de auto niet meer dan 125 gram CO2 per kilometer uitstoot.

De wensen en eisen voor een schone kilometervreter voor 50 mille kun je hieronder lezen:

Huidige / vorige auto’s: BMW 320D; Skoda Octavia combi Koop / lease: Lease Budget: 50000 Jaarkilometrage: 80000 Brandstofvoorkeur: Geen voorkeur Reden aanschaf andere auto: Einde Lease Gezinssamenstelling: 2 volwassenen; 2 kleuters Voorkeursmerken / modellen: Geen voorkeur No-go merken / modellen: Geen voorkeur

BMW 218dA Gran Coupé (F44)

€ 48.268

€ 46.983 (fiscale prijs)

De opvolger van de 320d van vroeger is deze 218d. De BMW 2 Serie Gran Coupé is qua prijs wat vroeger de BMW 3 Serie was. Het is een compleet andere auto, overigens. De aandrijving is op e voorwielen en de motor ligt overdwars. Heel vreemd is het niet, Audi en Mercedes-Benz doen dit zo al jaren. Het interieur van de 2 Serie is keurig en de zitpositie is erg goed. Het ruimte aanbod is dat echter niet. Twee kinderzitjes gaat nog wel, maar een derde gaat niet lukken. Daarvoor je beter de 2 Serie Active Tourer nemen.

Maar ja, wil je een voorwielaangedreven kaal busje met schraapdiesel waar een BMW-logo op staat? Een 320e is overigens nét mogelijk, maar dan heb je een witte met nul opties. Wat voor de 218d geldt, geldt ook voor de Audi A3 Limousine 35 TDI of Mercedes-Benz A-Klasse (de A180d Sedan). Keurige auto’s en perfect als je je eerste management-job binnen hebt gehaald. Maar niet als het praktisch moet zijn. Kortom, voor 50 mille premium kilometers vreten is er niet echt bij, dus we kijken verder!

Toyota Camry 2.5 Hybrid Business Plus (XV70)

€ 47.290

€ 45.020 (fiscale prijs)

Wat is er mis met een grote sedan met een flinke kofferbak, grote wielbasis en lekker wat luxe? De Toyota Camry biedt het namelijk. De 2.5-motor levert net voldoende vermogen om vlotjes te zijn. Als je een volwassen bestuurder bent en voornamelijk in Nederland rijdt, is het overigens meer dan genoeg. Moet je geregeld door Duitsland ‘blaffen’, dan merk je dat de koek vrij snel op is en de auto niet echt in zijn element is. Dan is het niet de ideale schone kilometervreter voor 50 mille.

Daar adverteert Toyota ook niet mee. Wel lekker: deze uitvoering heeft stoel- en stuurwielverwarming. Sowieso is de standaarduitrusting van de Camry dik in orde. Het is gewoon een grote, comfortabele sedan die precies doet wat je ervan verwacht. Als je gaat leasen, kies dan de ‘Business Plus’, die heeft wat opties van de Executive, maar dan blijft ie nét onder de 50 mille.

Skoda Superb Combi 1.4 TSI PHEV Sportline Business (3V)

€ 48.125

€ 47.145 (fiscale prijs)

Waar de Toyota een hybride-aandrijving heeft, betreft dit een plug-in hybride. De Skoda Superb is een geweldig apparaat voor als je ruimte, heel veel ruimte nodig hebt. Twee kinderstoelen gaat moeiteloos en een derde lijkt ook geen probleem. De bagageruimte van deze Skoda is immens. Om te rijden is het niet een spannende auto, maar heb je wel aanzienlijk meer ‘power’ onder het gaspedaal.

Het verschil achter het stuur is groter dan op papier met de Camry. Als je daar aanspraak op maakt, valt het verbruik wel iets tegen. Maar laadt je de auto consequent en rijdt je keurig de Nederlandse limiet dan is het een verrassend zuinige auto. De Sportline geeft de auto net eventjes wat extra smoel. ls de Superb echt te veel van het goede is qua formaat en wil je iets sportievers, dan is de sportievere Skoda Octavia iV RS een goede optie.

Tesla Model Y

€ 50.995

€ 49.990 (fiscale prijs)

Als je zoveel kilometers maakt, HOEFT een elektrische auto niet per se een probleem te zijn. Onze hoofdredacteur @michaelras ging met de EQB 350 naar Frankrijk zonder grote problemen. En dat was in de vakantie. Voor 50 mille heb je een Tesla Model Y en de Tesla Model Y is dé auto die je aanraadt voor iedereen idee een auto zoekt voor 50 mille. Je krijgt namelijk extreem veel waar voor je geld. Gezien het budget moet je wel een witte nemen met kleine wielen en een zwart interieur.

De Model Y heeft met 347 pk het meeste vermogen in dit lijstje, het is ook de snelste auto. De actieadius is een meer dan acceptabele 455 km. Met recht een schone kilometervreter voor 50 mille (qua fiscale waarde althans). Er is veel ruimte, het ding rijdt echt uitstekend en je bent helemaal hip. Voor nu dan, over een paar jaar zul je erover struikelen. Deze versie is uiteraard expres in het leven geroepen om mensen naar de Tesla-website te lokken en terecht. Het maakt eigenlijk niet uit wat je zoekt, als het iets is voor 50 mille dan moet je gewoon de Model Y overwegen.

Citroën C5 X Hybrid 225 Business Plus (E43)

€ 49.110

€ 48.170 (fiscale prijs)

Een bijzondere auto en dat is het, de Citroën C5 X. Deze schone kilometervreter voor 50 mille (iets minder zelfs!) is een combinatie tussen een crossover, break en liftback. Het is echter wel een erg geslaagd concept. Dat komt door twee dingen. Ten eerste omdat Citroën de auto geen SUV-achtige kenmerken probeerde mee te geven. Het is een soort rijdende lounge: stijlvol en chic. Zie het als de opvolger van die DS5 van enkele jaren terug, ook al zo’n tof ding. Nog een voordeel, Citroën heeft niet geprobeerd de C5 X dynamisch te maken.

Integendeel, dit is een heel erg comfortabel cruiser zonder dat het echt week wordt. De plug-in hybride-aandrijving is gewoon goed. Echt snel is ‘ie niet, maar de C5 X is absoluut voldoende vlot. Het is wel een aandrijflijn die het prettig vindt als je gewoon normaal doet. Dt geldt een beetje voor alle auto’s met dit aandrijfconcept uiteraard. Ga wel voor de Business Plus, die kost net zoveel als de kalere ‘Feel’. Je krijgt enorm veel waar voor je geld: meer dan 200 pk, veel ruimte, chique uitstraling en een lage uitstoot (op papier). Mocht je het concept van de C5 X niet begrijpen, een Peugeot 508 SW met dezelfde aandrijflijn is ook mogelijk.

Hyundai Tuscon 1.6 T-GDI PHEV N-Line (NX4)

€ 49.895

€ 48.900 (fiscale prijs)

Het was eventjes twijfelen: gaan we voor de Ford Kuga of de Hyundai Tuscon? Beide vallen immers in het budget? We zeggen voor nu: de Tuscon. Die heeft een fijnere aandrijflijn, betere prestaties en is een stukje moderner. De Ford krijgt waarschijnlijk binnenkort een opfrisbeurt (de Amerikaanse Ford Escape voor ‘2023‘ heeft ‘m net gehad). De Hyundai Tuscon ziet er bovengemiddeld origineel uit. Niet verkeerd voor een crossover. Als je gat voor de N-Line (mogelijk in het budget) krijgt de auto er een tof sportief sausje overheen.

Ondanks het bijzondere uiterlijk en de sportieve aankleding, is het vooral een goedmoedige lobbes. Het ruimte-aanbod is voldoende, de uitrusting is erg goed voor elkaar en als je best doet haal je zo’n 40 elektrische kilometers. Het probleem met dit type auto is dat je een ‘veel wind vangende’ crossover hebt in combinatie met een hoog gewicht (bijna 1.800 kg) en een kleine accu. Dus in no-time moet die 1.6 turbo alles in zijn eentje meesleuren. Mocht de techniek je wel aanspreken maar het uiterlijk niet, de Kia Sportage PHEV GT-Line is bijna identiek en bijna even duur.

YOLO: Volkswagen Passat Variant 2.0 TDI Business (3G)

€ 50.590

€ 49.495 (fiscale prijs)

Weet je, je wil eigenlijk een Volkswagen Passat als schone kilometervreter voor 50 mille. Althans, dat zeggen wij. De som der delen is namelijk heel erg goed. In het geval voor jouw Jelle, misschien wel onverslaanbaar. Ja, anno 2022 een Volkswagen met TDI-motor bij lange na niet meer gangbaar of geaccepteerd. Maar je moet niet alleen kijken naar de ‘badge’, maar de toepassing. Het interieur van de Passat is keurig, de stoelen zijn puik, de afwerking en dergelijke zijn allemaal prima voor elkaar. De 2.0 TDI motor is krachtig voldoende en bijzonder zuinig op deellast. Het probleem is dat deze 128 gram CO2 per kilometer uitstoot.

De Passat zal daar in die realiteit dichtbij in de buurt komen. Die PHEV’s zullen veel meer uitstoten in werkelijkheid. Zeker op lange afstanden is dit motortype eigenlijk onverslaanbaar. De ruimte aan boord is meer dan goed voor elkaar. De Passat begint al iets op leeftijd te raken, maar heel erg storend is dat niet. De auto is vrij tijdloos. Zeker een topper om te overwegen. Wel even de TDI-badges verwijderen, want de Twitterende Goegemeente gaat een mening over je hebben. De Business-uitvoering is op zich compleet zat, maar de R-Line versie smoelt beter. Er zal er vast wel eentje op voorraas ergens staan. Krankzinnig dat deze topper een YOLO is, maar dat zijn de tijden waarin we leven.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!