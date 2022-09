Koop de extreem zeldzame (en lelijke) voorloper van de Ferrari F40

Dacht je dat een Ferrari 250 GTO zeldzaam was? Deze Ferrari 288 GTO Evoluzione is pas echt zeldzaam.

Binnen de ‘Big Five’ van Ferrari is de 288 GTO (onterecht) een beetje het ondergeschoven kindje. Niet zozeer als je kijkt naar de waarde, maar wel als je kijkt naar de aandacht die dit model krijgt. Misschien komt dat omdat het gewoon de oudste is van het stel. Of omdat het design minder spectaculair is als dat van zijn opvolgers.

Toch is er een versie van de 288 GTO geweest die wél heel spectaculair was: de 288 GTO Evoluzione. Dit is eigenlijk de ‘missing link’ tussen de 288 GTO en de F40. Vooral van de zijkant kun je al duidelijk de F40 zien in deze auto.

Met de extreem drukke achterkant en de kitcar-achtige voorkant is de 288 GTO Evoluzione helaas niet moeders mooiste. Sterker nog: deze auto is een serieuze kanshebber voor de titel ‘lelijkste Ferrari ooit’.

Het is wél functionele lelijkheid, want de 288 GTO Evoluzione was ontwikkeld met het oog op deelname aan Group B. Naast een zwaar aangepast koetswerk heeft de Evo maar liefst 259 pk meer dan een standaard 288 GTO, mede dankzij grotere turbo’s. Het totale vermogen komt daarmee uit 659 pk.

Dankzij het gebruik van Kevlar, glasvezel en koolstofvezel weegt de 288 GTO Evoluzione maar 970 kg. Daarmee was een indrukwekkende topsnelheid van 370 km/u mogelijk. Ter vergelijking: een straatlegale 288 GTO liep ‘slechts’ 304 km/u.

Van racen met de 288 GTO Evoluzione is het uiteindelijk niet gekomen, om de eenvoudige reden dat Group B werd opgeheven. Er zijn uiteindelijk maar vijf exemplaren gebouwd, waarmee dit een van de zeldzaamste Ferrari’s uit de geschiedenis is.

De grote vraag is hoeveel deze auto waard is. Veilighuis RM Sotheby’s heeft wel een schatting gemaakt, maar die is helaas alleen op aanvraag beschikbaar. We moeten dus nog even een maandje geduld hebben Dan wordt de auto namelijk geveild. Maar ga er gerust vanuit dat deze Ferrari 288 GTO Evoluzione achterlijk veel geld op gaat brengen. Of het nu de lelijkste Ferrari ooit is of niet.