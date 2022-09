Politieagenten worden voor aap gezet door hun eigen Tesla

Tijdens een achtervolging stond de Tesla Model X niet aan de kant van de politie.

Een Tesla Model X als politieauto is op zich geen heel gek idee. De razendsnelle acceleratie kan uitstekend van pas komen bij achtervolgingen. De range is ook niet echt een issue als je de auto gewoon op kunt laden op het politiekantoor. En als je in een stad gevestigd bent heb je überhaupt niet veel range nodig.

Toch blijkt een Tesla niet altijd de ideale politieauto te zijn. Zwitserse agenten stuitten onlangs namelijk op onverwachte tegenwerking van hun auto, een Tesla Model X 100D. Sterker nog: ze stonden compleet voor lul.

Wat was er precies aan de hand? De agenten in de Tesla wilde twee fietsers aanhouden. Een van de twee had echter een slecht geweten en koos het hazepad. De agenten wilden vervolgens uitstappen om te voet de fietser achteraan te gaan, maar wat bleek? De deuren weigerden open te gaan.

Er zat daarom niets anders op dan de achtervolging in te zetten met de auto. Dit werd echter een lange achtervolging. De agenten konden de fietser namelijk wel bijhouden, maar vervolgens niet uitstappen.

De fietser had na verloop van tijd ook door wat er aan de hand was en ging de agenten treiteren. Hij ging expres stapvoets voor de politieauto rijden en trok een lange neus naar de agenten. De onverlaat reed zelfs tegen de zijkant van de Tesla aan, die daarbij beschadigd raakte.

Uiteindelijk kon de hondsbrutale fietser toch in de kraag gevat worden. Door het raampje om precies te zijn. Hij bleek drugs bij zich te hebben en een bekende van de politie te zijn. Hij kon dus mee naar het bureau, maar had zich waarschijnlijk wel kostelijk vermaakt.

De oorzaak van de blokkerende deuren is niet bekend. Misschien was het kinderslot wel gewoon geactiveerd, wie zal het zeggen? Voor zover bekend gaat het ook om een eenmalig incident, maar het verhaal is te mooi om niet te delen.

De lokale politie in Basel heeft totaal 7 Tesla’s in gebruik en is daar apetrots op, getuige hun Facebook-pagina. Daar verandert dit akkefietje niks aan, want tegenover Primenews vertellen ze desgevraagd dat ze nog steeds “zeer tevreden over dit type voertuig” zijn.

Via: Basler Zeitung

Foto: Facebook Kantonspolizei Basel-Stadt