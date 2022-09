Elektrische Wiesmann is véél duurder dan Wiesmann met V8

De elektrische Wiesmann Project Thunderball is niet bepaald een koopje, maar een alternatief ga je niet vinden.

Als kleine sportwagenfabrikant is het best lastig om boven het maaiveld uit te steken. Er zijn namelijk heel veel kleine sportwagenfabrikanten. Toch wist het Duitse Wiesmann zich te onderscheiden. Dat was vooral te danken aan het design, dat heerlijk retro was, maar ook weer niet zo oubollig als Morgan. Een dikke zes-, acht- of tiencilinder van BMW maakte het pretpakket compleet.

Dat het merk in 2013 op de fles ging was daarom uiterst jammer. Er werd al vrij snel weer gesproken van een wederopstanding, maar dit leverde lange tijd niks concreets op. Tot april dit jaar, toen er na 13 jaar weer een gloednieuwe Wiesmann werd gepresenteerd.

Qua uiterlijk is er niet enorm veel veranderd, maar qua techniek des te meer. De Wiesmann Project Thunderball, zoals de nieuwe roadster heet, is namelijk volledig elektrisch. Een V8 is dus geen optie meer, laat staan een V10.

De prestaties zijn er vanzelfsprekend niet minder om. Twee elektromotoren – beide op de achteras – zijn samen goed voor 671 pk en 1.100 Nm aan koppel. Met een acceleratie van 0-100 km/u in 2,9 seconden wordt je als een kanonskogel afgevuurd. Dit kun je ervaren met het dak open, wat vrij uniek is voor een elektrische auto.

Als je denkt dat een Wiesmann een stuk goedkoper is geworden nu het een EV is, dan kom je van een koude kermis thuis. Wiesmann maakt namelijk vandaag bekend wat de vanafprijs is, en die is niet misselijk. De prijzen beginnen bij drie ton.

Daarmee is de nieuwe Wiesmann een klap duurder dan de eerdere Wiesmanns. Tien jaar geleden kocht je nog voor zo’n 180 mille een MF4 Roadster mét V8. En dat is gewoon de Nederlandse prijs, inclusief bpm. Daaronder was er ook nog de goedkopere MF3 met zes-in-lijn.

Degenen die niet schrikken van een bedrag van drie ton kunnen nu terecht bij Wiesmann, want de orderboeken zijn geopend. Tegen een aanbetaling van €3.000 kun je een exemplaar reserveren. Wie weet loopt het wel storm, want voor de elektrische cabrio van Polestar was er ook genoeg animo. Terwijl de pas in 2026 komt. De Wiesmann Project Thunderball komt volgend jaar al en heeft dan eigenlijk het rijk alleen.