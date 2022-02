Goed nieuws: ook Opel komt met elektrische stationwagen

Is een stationwagen van MG niet je ding? Als je nog even wacht is er ook een Astra-e Sports Tourer.

Nederlanders zitten al jaren met smart te wachten op een elektrische stationwagen. Elektrische cross-overs kwamen er in alle soorten en maten, maar gewoon een fatsoenlijke station? Ho maar. Nu beginnen eindelijk de eerste elektrische stations te komen.

Porsche was er als eerste bij, met de Taycan Sport Turismo. Daar heb je als Jan Modaal alleen weinig aan, want die begint bij €90.800. Gelukkig konden we vanochtend de prijs mededelen van de eerste betaalbare elektrische stationwagen. Die primeur gaat naar de MG5 Electric. Die is er al vanaf 34 mille.

Hartstikke leuk natuurlijk, maar met één peperdure stationwagen en één budget-stationwagen is het aanbod nog steeds vrij beperkt. Gelukkig heeft Opel vandaag bekendgemaakt dat ook zij met een elektrische stationwagen komen. Van de kersverse Opel Astra Sports Tourer komt er namelijk een volledig elektrische variant. De Astra-e Sports Tourer dus.

De elektrische stationwagen van Opel zal volgend jaar zijn opwachting maken, samen met de Astra-e hatchback. Het uiterlijk is alvast geen verrassing, want dat zal bijna identiek zijn aan de normale Sports Tourer. En dat betekent dat de Opel alvast 1-0 voor staat ten opzichte van de MG. Helaas zal de prijs waarschijnlijk wat minder scherp zijn.

Naast de Opel Astra-e komt er volgend jaar ook een volledig elektrische versie van diens Stellantis-broertje, de Peugeot 308. Of die er ook als SW komt is nog niet bekend. Het is te hopen van wel, want dat zou betekenen dat er weer een EV bij komt die praktisch én fraai is.