Dit is de goedkoopste Ferrari van Marktplaats

Voor iets meer dan €5.000 kun jij die blits maken met deze Ferrari. Bij een heel beperkt aantal mensen.

Een Ferrari bezitten, dat willen we allemaal wel. Helaas zitten de meesten van ons niet goed genoeg in de slappe was om die wens te vervullen. We zullen daarom moeten leven met het feit dat we geen Ferrari kunnen bezitten.

Sommige mensen kunnen deze realiteit echter lastig accepteren. Dat is waar het fenomeen replica’s om de hoek komt kijken. Je kunt voor veel minder geld toch dezelfde hoeveelheid aandacht krijgen. Hoeveel mensen je voor de gek houdt hangt er wel een beetje vanaf hoe goed de replica gelukt is.

Op Marktplaats is er nu eentje opgedoken die waarschijnlijk maar heel weinig mensen gaat overtuigen. Alhoewel… je weet het nooit. De combinatie van de kleur rood en een sportief ogende auto is voor sommige mensen al genoeg.

De auto wordt aangeboden als “Ferrari 348 cabrio ,youngtimer,v6”. Zelfs zonder de foto’s te bekijken weet je daarmee al hoe laat het is. Dit is dus geen Ferrari. Of het is een Ferrari die geen originele motor meer heeft. Dat kan in theorie ook nog.

Bij het zien van de foto’s is al vrij snel duidelijk dat het eerste het geval is. Het is dat er een Ferrari-logo op zit, maar anders was het niet eens duidelijk wat dit überhaupt moet voorstellen. Als het een Ferrari voor moet stellen is het trouwens eerder een F355 dan een 348.

De basis is niet heel moeilijk te raden. Inderdaad, het is een Pontiac Fiero. Het zal ook eens niet. Het is wel de V6, dus dat is in ieder geval beter dan de viercilinder. Het blok zou zo’n 140 pk moeten leveren. Bij het stoplicht val je daarmee alsnog door de mand. Als je niet al veel eerder door de mand gevallen bent.

De auto mag “nu weg zonder gezeur zo mee” (we citeren de Marktplaats-advertentie) voor een bedrag van €5.250. Er is nog wel een aandachtspuntje: uit de beschrijving is op te maken dat de remmen niet functioneren. En wellicht zijn er nog een paar zaken die aandacht vereisen. Maar misschien is er wel iemand te vinden die dit opvat als een uitdaging…

Met dank aan Tijmen voor de tip!