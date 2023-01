Koop deze gigantische Volkswagen Tikfout occasion

We hebben vandaag voor de familieman een leuke occasion in de vorm van een Volkswagen Routan. En dat is dus géén tikfout!

Kleine anekdote: toen ondergetekende een jaar of vijf oud was, was de auto des huizes een donkergroene Peugeot 306 Break uit 1997 (leuk feitje, het exacte exemplaar staat nog steeds te koop). Dat was geen succes, aldus mijn vader. Eerste voortekens van de hopeloze technische staat van de 306 kwamen toen een binnenlands kampeertripje met de auto op de planning stond, en de auto het einde van de straat niet eens haalde. De dichtstbijzijnde autoverhuur was een tak van een Volkswagen-dealer, dus daar maar een auto gehuurd.

Volkswagen MPV

Het doel was een Volkswagen Touran, maar het enige te verhuren exemplaar had problemen. Dus werd het een Sharan, de grootste Volkswagen MPV. Nou was ik dus maar een jaar of vijf, maar wat was die auto onnoemelijk groot. Je kon er rechtop in staan en de kofferruimte kon in hectare gemeten worden. De Sharan is eigenlijk een topauto voor grote families. Het is de Europese interpretatie van de Amerikaanse minivan. Behalve de Chrysler Voyager was de Amerikaanse minivan hier niet zo’n succes.

Volkswagen Routan?

Dat alles maakt de occasion van de dag een verwarrende auto voor als je ‘m niet kent. Het is een Volkswagen Routan. Ja, een Touran waar de R en de T omgewisseld zijn. De reden dat je hem wellicht niet kent is dat er maar 40 van in Nederland zijn. Allemaal via import hierheen gekomen, want de Routan was bedoeld als een grote expansie van Volkswagen naar de VS. Wat willen Amerikanen? Minivans! Blieven Amerikanen onze Europese ‘minivans’ met piepkleine motoren? Neen! Dus moest er iets anders verzonnen worden.

Badge Engineering

Het idee van Volkswagen was een sterk staaltje badge engineering, wellicht één van de meest onverwachte samenwerkingen aller tijden. Denk je even het Tiguan-neusje weg, dan staat hier een Chrysler Town & Country (Voyager) dan wel Dodge Caravan. De Voyager (vierde generatie) kregen wij overigens wel, maar de Routan dus niet. Deze was enkel bedoeld voor de VS en moest een manier zijn voor VW om mee te liften op het minivan-succes.

Interieur

Binnenin heeft Volkswagen nog geprobeerd om de Routan wat unieker te maken door een uniek dashboard te bouwen voor de minivan. Ja, alles zit op dezelfde plek als bij een Chrysler Voyager, maar er is gebruik gemaakt van zo veel mogelijk VW-onderdelen zoals het stuur, de tellerbak, de centrale bediening en het infotainmentscherm. Zoals het een echte Amerikaanse minivan betaamt zit het ding dan ook bomvol met opties die je op een Sharan enkel kan wensen. Een echte Volkswagen is het echter niet.

Motoren

Dat blijkt ook uit de motoren. De Volkswagen Routan occasion van vandaag heeft de grootste motor, een 4.0 liter Chrysler EGQ V6 met 252 pk. Andere opties waren de 3.8 liter grote EGH V6 van Chrysler en de welbekende 3.6 liter Pentastar V6. Het 1.860 kg zware ding is daarmee zeker geen strepentrekker, maar zo’n dikke V6 loopt wel lekker soepel.

Occasion

Goed, er duikt nog met enige regelmaat een Volkswagen Routan op als occasion in Nederland. Meestal wel met een aardig forse kilometerstand. De Routan van vandaag heeft met 177.720 km op de teller nog een heel leven voor de boeg. Hij is zwart, komt uit 2009 en heeft een paar extra leuke opties zoals DVD-schermpjes voor de achterpassagiers en natuurlijk de heerlijke familieauto-configuraties waar je mee kunt puzzelen qua stoelen achter.

Kopen

Ben je in de markt voor de beste dan wel voordeligste Volkswagen MPV? Dan vindt je hier het aanbod Volkswagen Sharans op Marktplaats. Als je niet zo veel waarde hecht aan bijzonderheden, is dat gewoon een slimmere koop. Wil je een nóg grotere auto, iets unieks en een heerlijke Amerikaanse minivan met het vertrouwde gevoel van een VW badge? Dan is deze zwarte Volkswagen Routan occasion voor 12.950 euro zeker een optie.

Met dank aan Rachid voor de tip!