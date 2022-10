Koop de ideale occasion voor een skivakantie

Een auto die je als occasion kunt kopen met de ski’s inbegrepen. En wat voor eentje!

Wij Nederlanders moeten vrede hebben met het feit dat skiën in ons land alleen kan in een skihal. Voor skiën op echte bergen zal je je toch naar een Val Thorens of Tirol moeten bewegen. Dan wil je wel een auto die zich daar op zijn plaats voelt. Die kun je nu kopen. Ook al lijkt het ten zeerste niet op een auto die zich daar op zijn plaats voelt.

Aston Martin Vantage James Bond Edition

Wel is het de coolste auto waar de ski’s bij inbegrepen zitten. Wij vonden een Aston Martin Vantage James Bond Edition als occasion. Normaliter is Aston Martin er heel goed in om een regulier model bij Q (hun bespoke-afdeling) langs te sturen voor een kek kleurtje en voor meer geld in de prijslijst te zetten. Met een lange historie kun je altijd wel wat vinden dat erbij past. De James Bond Edition pakt het bekendste stukje historie erbij dat er is: de James Bond-connectie met Aston Martin.

The Living Daylights

Aston Martin heeft al zo vaak een Q-model uitgebracht met een halfbakken 007-hoedtik. Ja, deze Vantage is dat min of meer ook. Toch vinden wij hem eigenlijk best briljant. De auto is samengesteld zoals de V8 Vantage in de Bondfilm The Living Daylights in 1987. In een heerlijke achtervolging zoals alleen James Bond die kan hebben in een koud gebied wordt er van alles gesloopt, maar de highlight is dat Bond zijn bruine Vantage uitgerust is met ski’s onder de auto. Handig voor als de achtervolging zich ineens op een besneeuwd pad bevindt.

Op de Vantage Bond Edition zitten de ski’s niet onder de auto, maar op het dak. Wel zit er een geel accentlijntje in de zijskirts dat doet denken aan de ski’s en een mooi accent geven aan het bruine lakwerk – identiek aan die van de Bond-Vantage uit 1987 – en de klassiek ogende zilveren velgen. Zoals gezegd krijg je er wel ski’s bij, maar dan voor aan je eigen voeten. Deze zitten met een speciale houder op de achterruit gemonteerd en hebben ook de kleuren van de ski’s zoals in de film. En zo heb je ineens de tofste auto voor een skivakantie.

Occasion

De James Bond Edition van de Aston Martin Vantage werd in 2020 gepresenteerd in een oplage van 100 stuks. Gelukkig duikt één daarvan nu op als occasion. De ski’s waren officieel een optie, maar de eerste eigenaar heeft deze aangevinkt. Een heldendaad, want het maakt deze Vantage erg cool. De auto zelf is dus een (V8) Vantage uit 2021, met de 510 pk sterke AMG V8 voorin. Leuk voor de purist: de bak is de handgeschakelde zevenbak van Aston Martin. In de stoelen zit een 007-logo geborduurd.

Kopen

Deze Aston Martin Vantage James Bond Edition is dus leuk voor de 007-fan, maar ook voor de betere skivakanties. Genoeg redenen dus om hem te willen. De auto staat te koop in het Verenigd Koninkrijk met slechts 50 mijlen (80 kilometer) op de klok. De verkopende partij vraagt er 157.500 pond (180.940 euro) voor. Kopen kan op de advertentie van PistonHeads.