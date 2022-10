Nu ook meer details over 3.3 liter zes-in-lijn benzine van Mazda

Mazda brengt gewoon nog even een kneiterdikke zes-in-lijn uit en daar hebben we nu cijfers van!

We moeten het Mazda nageven: als autofanaten waarderen we waar het merk mee bezig is. Hun eigen visie op het bouwen van degelijke, lekker rijdende auto’s moeten we toejuichen. Het nadeel is dat het voor de Europese markt moeilijk is om hun ideeën zo goed te houden als dat ze zijn. Regelgeving en dergelijken. Want we krijgen voor het eerst meer details over de nieuwe zes-in-lijn benzinemotor van Mazda en die is (nog) niet voor ons.

Zes-in-lijn Mazda

Jup, een gloednieuwe zes-in-lijn motor voor aankomende modellen van Mazda. Volgens de filosofie van Mazda helpt zo’n zes-in-lijn met het realiseren van een soepelere loop. Zo heeft een Rolls-Royce ook een V12 omdat de Engelsen dat blok enorm soepel kunnen laten lopen. Zo’n zes-in-lijn is dus zo gek nog niet.

CX-60

We kregen al lucht van zes-in-lijn motoren van Mazda toen de CX-60 werd gepresenteerd. De versie voor ons krijgt in eerste instantie een 2.5 liter PHEV met 328 pk. Vrij snel onthulde Mazda de eerste zes-in-lijn: een diesel. Voor keiharde pk’s moet je trouwens niet uitwijken naar de zes-in-lijn. Daar zijn nu cijfers van bekend en het valt wellicht een klein beetje tegen.

De 3.3 liter grote motor levert namelijk 280 pk en 450 Nm. Dit zijn de specs die bevestigd zijn voor de Australische markt. Wat gek is, want er zijn volgens de Australische tak van Mazda geen plannen om de CX-60 met die motor te leveren. Nee, deze motor is voor nu bestemd voor de Amerikaanse markt. Daar zijn de specs nog niet voor bevestigd en gekker nog: daar komt de CX-60 niet eens op de markt.

CX-70 en CX-90

Dus waarom de Amerikanen dan mogen genieten van de zes-in-lijn van Mazda? Omdat die daar wel geleverd gaat worden in de CX-70 en CX-90. Dat zijn een soort vergrote versies van de CX-60. De CX-60 is namelijk voor Europa en Azië ontworpen, terwijl Amerikanen natuurlijk andere eisen stellen aan hun SUV’s. De CX-70 wordt een soort iets aangedikte CX-60 en de CX-90 wordt de opvolger van de CX-9: een zevenzitter.

Enfin, al dit geneuzel is dus leuk om mee te krijgen dat er een zes-in-lijn komt van Mazda. Maar voor ons wordt het niet zo relevant. Wij krijgen de motor, in ieder geval nu, niet.