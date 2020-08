Aston Martin DBS & Vantage 007 zijn hier

Met de Aston Martin DBS & Vantage 007 heeft het Britse merk twee nieuwe exclusieve modellen in het gamma.

We zouden eigenlijk al in april in de bioscoop genieten van de nieuwste James Bond-film No Time To Die. Maar helaas door het coronavirus werd het een No Time To Release. De Bond-film werd uitgesteld naar november dit jaar. Om alvast stil te staan bij de aankomende release heeft Aston Martin Q 007 varianten van de DBS en Vantage gepresenteerd.

De modellen vieren het 25-jarige bestaan van James Bond. In No Time To Die verschijnen in totaal vier auto’s van het iconische merk. De DB5, De klassieke V8, de moderne DBS Superleggera en de hagelnieuwe Valhalla maken een opwachting in de Bond-film.

De Aston Martin DBS & Vantage 007 zijn een samenwerking tussen het Britse merk en EON Productions. Laatstgenoemde is het bedrijf dat samen met Metro Goldwyn Mayer Studios de productie van James Bond-films voor zijn rekening neemt.

Aston Martin Vantage 007 Edition

Aston Martin Q is verantwoordelijk voor het maken van deze Bond-edities. De Vantage 007 Edition is geïnspireerd op de klassieke V8. Dit model maakte zijn Bond-debuut in 1987 in The Living Daylights. Met die 007 Vantage kun je tevens voor een setje ski’s opteren de in een gelimiteerde oplage zijn gemaakt. Uiteraard ook weer een knipoog naar de Bond-film uit ’87.

De Aston Martin Vantage 007 heeft een handgeschakelde versnellingsbak en komt in de kleur Cumberland Grey. Het interieur is zwart met donkere chrome elementen. Er komen slechts 100 stuks van deze 007 Vantage.

Aston Martin DBS 007 Edition

De DBS Superleggera is met slechts 25 stuks nog een klap exclusiever. De auto krijgt exact dezelfde specificatie als het model die te zien is in No Time To Die. Deze DBS 007 komt in de kleur Ceramic Grey met enkele carbon details. Uniek voor dit model zijn special 21-inch velgen met een 007-badge. In het interieur zijn ook weer enkele verwijzingen te vinden naar James Bond.

De Britse prijs van de Aston Martin DBS Superleggera 007 Edition ligt op £279.025. De Vantage 007 Edition kost £161.000. Leveringen beginnen in het eerste kwartaal van 2021.