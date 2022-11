Widebody voor Audi RS6 Don de Jong

Een dikke widebody voor de RS6 van Don de Jong.

YouTube maakt een hoop mogelijk. Zoveel is duidelijk. Meerdere sterren zijn door het video-medium van Google doorgebroken bij het grote publiek. En dat allemaal zonder studio’s, omroepen, productiemaatschappijen en andere bobo’s die vertellen wat je moet doen. Gewoon een camera pakken, leuke content maken, uploaden en hopen dat het aanslaat.

Dat is bij Don de Jong zeker het geval. Deze relatief jonge doch uiterst succesvolle YouTuber (23 lentes) heeft nu al drie maanden en Audi RS6 van de 4G-generatie. Dat is toch een geschiktere auto voor dagelijks gebruik dan zijn andere voiture: een Lamborghini Huracàn Performante. De stemmig zwarte stationwagon zal echter niet lang standaard blijven. Het idee van Don de Jong is om de dikste Audi RS6 van Nederland te maken.

Spacertje?

En dat neemt hij heel erg letterlijk. In dit geval vanwege de widebody voor de RS6 van Don. Ja, de RS6 is van zichzelf al geen muurbloempje, maar nu al helemaal niet meer. De wielkasten zijn enorm breed, dermate breed dat een spacertje geen kwaad kan. Waarschijnlijk worden het andere (veel bredere) velgen.

Er is al het nodige aan veranderd, naast de widebody. Zo is de auto gewrapt in het smurfblauw. Of dat is vanwege sentiment jegens de onlangs overleden Pierre Kartner, is niet bekend. De motorkap is voorzien van een stukje glas, net zoals bij een Corvette ZR1, zodat je van buitenaf de motor kan zien zitten.

Prijs widebody RS6 van Don

De widebody voor de RS6 van Don is niet goedkoop, de complete kit zal waarschijnlijk zo’n 30.000 euro gaan kosten. Maar dat is niet het enige, er zal nog (heel veel) meer gaan veranderen.

Veel onderdelen worden ‘custom’, zoals het stuurwiel, velgen en motortuning. Ook een nieuwe uitlaat staat op de planning. Kortom, Don heeft nog wel wat onderwerpen voor de komende video’s.

Via: Hart voor Auto’s

Image & videocredits: Don de Jong

Meer lezen? Dit zijn de YouTube-auto’s van Nederland!