Porsche scheurneus Enzo Knol trekt boetekleed aan voor zijn wangedrag

Enzo Knol liet stof opwaaien en gaat nu zelf diep door het stof. De vlogger trekt het boetekleed aan.

Alle grote celebs van vandaag de dag komen een keer aan tafel te zitten in ’s lands grote talkshows. Zo was het Rick van Stippent die zijn verhaal deed bij Jinek nadat hij met 100 km/u de vangrail raakte in zijn Lamborghini Aventador. Waar Rick zich echter netjes aan de snelheid heeft gehouden, geldt dat niet voor Enzo Knol. Of beter gezegd, de vriendin van Enzo Knol. Zij werd namelijk geklokt op 170 km/u. Volgens wilde verhalen moest de politie zelfs de achtervolging inzetten met 260 km/u om de Panamera van Knol bij te halen. Maar de betrokken snelheidsduivels ontkennen dat ze zo hard gingen.

Knol keek na de staandehouding een beetje mal uit zijn waffel, zoals de Opposites zouden zeggen. Vriendin Myron denkt dat dit te maken heeft met de biertjes die de 29-jarige in zijn kraag had. Hierdoor was hij wellicht ook net ietsje te bijdehand tegen de lange arm van de wet (vanaf 29:03).

De dienstklopper van dienst bejegende Knol en zijn vriendin weliswaar een beetje vanuit de hoogte. Onder andere door de stuurkunsten van Myron in twijfel te trekken. Doch een bak weerwoord opentrekken als je net geklokt bent op 170 km/u, is gewoon niet zo handig. Evenmin als aanstippen dat je een dikke Porsche rijdt en dat waarschijnlijk de reden is dat je aangehouden wordt.

Hoewel Knol de video zelf online zette en daarmee de nodige extra views pakte, was de backlash dan ook fors. De politievakbond en Veilig Verkeer Nederland vinden het schandalig dat Knol zich op deze manier gedroeg. De man heeft immers een voorbeeldfunctie voor zijn miljoenen jonge volgertjes. En dus zat Enzo gisteren bij Beau met het boetekleed aan. Hij zei dat hij zich diep schaamt en graag een keer wil meelopen met de politieman om de zaken vanuit dat perspectief te zien. Daar zal dan vast ook wel weer een vlogje van komen. En zo gaat het leven van Enzo weer door. Waarvan akte.