Onze Zuiderburen gaan je nu nog vaker flitsen

De Belgen waren nog relatief mild met flitsen. Maar ook onze Zuiderburen gaan steeds meer voor de nanny-state.

Flitsen is helemaal van deze tijd. De overheid die ons scherp in de gaten houdt met camera’s om te kijken of we nog niet een keer uit de neus peuteren: het hoort er kennelijk bij. Als je vroeger weer eens 1.000 piek aan boetes op de deurmat kreeg, kon je dan altijd nog zeggen ‘ik ga emigreren’. Alvorens tandenknarsend weer het bedrag overmaken. Uiteraard voorzien van de tekst ‘struikrovers’ in de omschrijving voor de bank.

Vluchten kan niet meer

Maar ja, ook emigreren wordt steeds minder een optie. Vluchten kan niet meer. Want ook onze Zuiderburen gaan voor de betuttelingsbijl. Kwaliteitspublicatie Het Laatste Nieuws bericht namelijk dat ingebouwde marges in flitspalen verdwijnen, dat ze altijd aan gaan staan en nu ook op ‘gewestwegen’ steeds meer zullen worden ingezet. De bottom line: er zal veel meer geflitst worden in België.

In de oude situatie was het zo dat flitspalen nog wel eens uitgezet werden. Dit omdat quota bereikt waren dan wel om de administratieve rompslomp te beperken. Zo werd je ‘pas’ geflitst als je meer dan 140 kilometer per uur reed op de snelweg. Of werd je helemaal niet geflitst. Maar de Belgische politiek wil af van deze praktijk. Quota gaan de deur uit. En er wordt vanuit Vlaanderen 7,5 miljoen Euro geïnvesteerd in ambtenaren die burgers op de bon slingeren.

Meer boetes

Het aantal boetes is reeds gestegen van 4,7 miljoen in 2021 naar verwachting 6,2 miljoen in 2022. Maar het is dus ‘de bedoeling’ dat dit nog veel meer gaat groeien. Er wonen zo’n 11,6 miljoen Belgen in België. Dus zelfs als je niet corrigeert voor baby’s en dergelijke, krijgt gemiddeld genomen iedere Belg een halve boete per jaar. Om maar aan te tonen dat boetes iedereen raken en niet alleen de boefjes. Volgens minister Lydia Peeters gaat het echter allemaal om de veiligheid. Niet om te pesten of cash binnen te harken:

Vanuit Vlaanderen investeren we in 2024 7,5 miljoen euro in handhaving en dynamisch verkeersmanagement. Die komen er niet als pestmaatregel, maar als een maatregel in de strijd tegen ongevallen door overdreven snelheid. De snelheidslimiet is de veiligheidslimiet en dat zouden meer chauffeurs moeten beseffen. Lydia Peeters, mogelijk familie van Bob

Murw