Lease maar: Audi A3 Limousine of Mercedes-Benz CLA Coupé

De namen zijn zeer misleidend. De auto's zelf ook trouwens.

Sedans. Het zijn gewoon sedans, in het C-segment. Dat was voor kort de meest treurige klasse die er was. Het was de klasse voor mensen die zeer conservatief waren en een aparte kofferbak wensten, ook al was de basis van de auto een hatchback. Er zijn voorbeelden te over: Nissan Almera Sedan, Volkswagen Vento, Volvo 360, Ford Orion en Mitsubishi Lancer. Er was een reden dat ze allemaal leverbaar waren in het beige: paste mooi bij de broek, schoenen, overhemd en nylon heuptasje van de eigenaar. De C-segment sedan was een kort, pittig, kapseltje op wielen.

Maar die tijden lijken nu voorbij te zijn. Met name omdat er nauwelijks C-segment sedans verkocht worden in Nederland. Er zijn er nog maar vijf. De Fiat Tipo is nog echt een C-segment van de oude stempel: voordelig, ruim en een tikkeltje saai. De Mazda 3 is een geslaagde auto (maar niemand kijkt ernaar om) en de Subaru Impreza WRX STI is in feite een C-segment sedan, maar kost 90 mille. Dan blijven er nog 2 over en dat zijn de Audi A3 ‘Limousine’ en Mercedes-Benz CLA ‘Coupé’. Die laatste twee gaan we eens nader bekijken. In onderstaande tabel is te zien hoe ze zich tot elkaar verhouden:

Auto: Audi A3 Limounsine Sport 1.6 TDI S-Line Edition S-Tronic Mercedes-Benz CLA180d Coupe Business Solution AMG Catalogusprijs: € 39.605 € 43.736 Fiscale prijs: € 38.501 € 42.628 Leasetarief: € 745 € 830 Vermogen: 116 pk bij 3.250 tpm 109 pk bij 4.000 tpm Koppel: 250 Nm bij 1.500 tpm 260 Nm bij 1.750 tpm Topsnelheid: 205 km/u 205 km/u 0-100 km/u: 10,4 sec. 11,6 sec. Verbruik: 4,0 l/100km 4,0 l/100km CO2 uitstoot: 105 g/km 104 g/km

Bij beide auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden een jaarkilometrage van 40.000 km. De prijzen een gemiddelde van grote leasemaatschappijen. De prijs kan afwijken bij andere kilometrages, looptijden of opties. De leaseprijzen zijn exclusief BTW. Aanschafprijs incl. BTW en BPM.

Wat ons opvalt

Dit zijn geen goedkope auto’s. Integendeel. We hebben gekozen voor uitvoeringen die tegenwoordig erg populair zijn in de lease. Dat wil zeggen een luxe en sportieve uitvoering met automaat. Grote motoren zijn tegenwoordig helemaal uit de gratie, dus vergelijken we twee basisdiesels. Iets meer dan 100 gram CO2 uitstoot en een topsnelheid van meer dan 200 km/u. Wie had dat gedacht in 1985?

De Mercedes CLA is een stukje duurder, zowel in aanschaf als in de lease. De leaseprijs bij beide auto’s is relatief laag, dat heeft te maken met de lage gebruikskosten (t.o.v. nieuwprijs) en de gunstige afschrijving (dit zijn populaire occasions). We moeten er wel bij aantekenen dat de Mercedes een stukje luxer is aangekleed. Als je de Audi uitrust met het ‘Pro-Line’ pakket en 18″ velgen, is de prijs ook nagenoeg hetzelfde. Bij beide auto’s zijn de mogelijkheden om de auto naar smaak uit te rusten bijna oneindig. Je kan het zo gek niet bedenken of het is mogelijk.

Exterieur

Normaliter is de transformatie van hatchback naar sedan, in esthetisch opzicht althans, niet altijd succesvol. Bij de A3 Sedan, eh, Limousine, is dat niet het geval. Het komt over als een strak en coherent geheel. Sterker nog: zeker in S-Line uitvoering is het gewoon een bijzonder geslaagde auto. Het model loopt al mee sinds 2013, maar is vorig jaar gefacelift. De wijzigingen zijn traditiegetrouw erg klein. Een tikkeltje saai (dat noemen we ‘representatief’ in de lease), maar wel fraai.

De Mercedes-Benz CLA Coupé is om te beginnen geen coupé, ondanks dat Mercedes-Benz de auto wel zo noemt. De bedoeling was om net als de CLS een vierdeurs sedan te maken met coupé-invloeden. Dus een sterk aflopende daklijn, maar wel vier deuren. Helemaal goed gelukt is dat niet. Het lijkt net alsof er te veel lijnen zijn op een te klein ruimte-oppervlak. Het komt iets geforceerd over. Daar staat tegenover dat het met het AMG-pakket (en 18″ wielen) de CLA al veel beter toont. En waar de A3 nog redelijk anoniem is, gaat die vlieger niet op voor de CLA. Het is een bijzonder expressieve auto. Ook de CLA is onlangs gefacelift, ook hier moet je de verschillen met een vergrootglas zoeken.

Interieur

Audi is traditioneel sterk in het maken van een puik interieur en dat is ook nu het geval. Als je erin zit heb je meteen het gevoel van: “Ja, hier is goed over nagedacht”. Helemaal met de optionele virtual cockpit toont het modern, verzorgd en strak. Misschien iets te strak, want echt gezellig is het niet. Over een operatiekamer heb je vaak ook het idee: “Ja, hier is goed over nagedacht.” Dankzij de naam ‘Limousine’ zou je kunnen verwachten dat de ruimte op de achterbank overdadig is. Dat is niet het geval, zeker niet als je in het bezit bent van zoiets futiels als twee benen met functionerende voeten.

Dat geldt overigens ook voor de Mercedes-Benz CLA ‘Coupé’. De beenruimte is ongeveer gelijk, maar je hebt wat minder hoofdruimte. Maar de CLA is niet in de markt gezet als gezinsauto. Stijl gaat voor alles. Ben je praktisch van aard en moet er een ster in de grille staan, koop een B-klasse. Voorin is de ruimte overigens beter voor elkaar, alhoewel het niet zo overdadig is. Qua materialen en afwerking is het (net) niet op het niveau van de Audi. Waar de CLA punten pakt is het design van het interieur. De ontwerpers hebben er duidelijk werk van gemaakt om een unieke ambiance neer te zetten. Dat is grotendeels gelukt. Alleen het scherm van de infotainment-bediening detoneert een beetje.

Rijden

Dure Duitse auto’s. Dat moet wel geweldig rijden, niet waar? Ja en nee. Ondanks alle euro’s en speciale pakketten is de A3 in technisch opzicht gewoon een Volkswagen Golf. De geluidsisolatie is iets beter voor elkaar. Het S-Line onderstel wordt vooral een stukje straffer, wat als sportief gekenmerkt kan worden. De 1.6 Volkswagen-diesel is op papier erg zuinig, maar op asfalt nogal traag. In principe is het voldoende om met het verkeer mee te komen en een paar boetes te scoren. Dus waarom zou je meer willen? Allereerst omdat je dat zou verwachten van zo’n dure auto. Ten tweede is het vooral erg prettig om net wat over te hebben met inhalen of invoegen op de snelweg.

Voor de Mercedes geldt hetzelfde. De Renault-motor in het vooronder lever 109 briesende paarden op de vooras. Het is adequaat, maar het houdt niet echt over. En zeker met het spraakmakende uiterlijk plus AMG-opsmuk zou je onwillekeurig toch wat meer wensen. Neemt niet weg dat de CLA uitstekend stuurt. Je merkt aan alles dat de auto berekend is op (veel) meer vermogen.

Conclusie

Twee auto’s die erg aan elkaar gewaagd zijn. In principe doen ze alles perfect. Je hebt een premium badge, luxe uitrusting, sportieve looks, automaat en een laag verbruik met dito CO2 uitstoot, iets wat de baas kan waarderen. Veelal hebben leaserijders een maximum aan CO2 uitstoot, vandaar. Maar de auto’s delen twee grote nadelen. Ze zijn bijzonder prijzig en behoorlijk traag.