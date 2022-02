Koop de meest brute elektrische auto van dit moment

Jazeker, een Batmobile Tumbler. Maar dan eentje die permanent in Stealth Mode zit.

De meest bekende fictieve auto moet wel de Batmobile zijn. Alhoewel je niet echt kunt spreken van dé Batmobile. In iedere film ziet de auto van Batman er namelijk totaal anders uit. De enige overeenkomst is dat een Batmobile altijd zwart is.

Een van de meest memorabele Batmobiles is de Tumbler uit de Dark Knight-trilogie. Met de gigantische brede achterbanden en de straalmotor in het midden zag deze er ongeloofelijk bruut uit.

De auto’s die gebruikt zijn voor de opnames hadden ook een brute motor, namelijk een 5,7 liter LS1 V8. Aan de ene kant past zo’n motor perfect bij het brute uiterlijk, aan de andere kant is het niet zo’n logische keuze voor een Batmobile. Gelukkig was er ook een Stealth Mode, waarmee de Tumbler tijdelijk elektrisch was.

Nu is er een Batmobile Tumbler die permanent in Stealth Mode rondrijdt. Iemand heeft namelijk een volledig elektrische Batmobile gebouwd. En dan hebben we het dus over een auto die daadwerkelijk kan rijden. Deze geruisloze Batmobile is het werk van de 23-jarige Vietnamese kunstenaar Nguyen Dac Chung.

Nguyen heeft geen half werk geleverd en een getrouwe replica van de Tumbler gemaakt. Dankzij het gebruik van ABS en carbon weegt het apparaat maar 600 kg. Met ABS bedoelen we deze keer niet antiblokkeersysteem maar Acrylonitril-butadieen-styreen.

Ondanks het lage gewicht is deze elektrische Batmobile niet bijzonder snel. De topsnelheid ligt namelijk maar op 105 km/u. Als je gespuis wilt achtervolgen kun je dus beter een ander vervoersmiddel kiezen. Een Mercedes B-klasse ofzo.

Nog een nadeeltje: met deze auto is iedere hoek een dode hoek. Daar is gelukkig rekening mee gehouden. De auto is voorzien van vier camera’s waardoor je bijna 360 graden zicht hebt rondom. De Batmobile is ook voorzien van hydraulische deuren die met een afstandsbediening automatisch te openen zijn. Reuze handig als je bijvoorbeeld je handen vol hebt met boodschappen.

Er is maar één exemplaar gebouwd van deze elektrische Batmobile, maar je hebt geluk: dit exemplaar staat te koop. Op de website staat namelijk een knop met ‘buy’. Helaas hebben we niet meer info dan dat, dus we weten niet wat dit apparaat moet kosten.