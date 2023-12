Fiat Titano is de allergrootste, dikste en zwaarste Fiat

De Fiat Titano is een bijzondere auto voor het merk dat zich specialiseert in kleine auto’s.

Het is bijna een vloek: merken die ijzersterk zijn in het bouwen van puike kleine auto’s, hebben veelal moeite om zichzelf hoger in de markt te bewegen. Denk aan Suzuki en Daihatsu bijvoorbeeld.

De Alto en Cuore waren briljante kleintjes, maar de niet eens zo heel grote Valéra (ja, die heeft bestaan) en de giant Suzuki Kizashi waren geen hardlopers. Nu is het overigens andersom ook waar: kleine auto’s van prestigieuze merken zijn ook niet altijd een succes.

Fiat Titano

Vandaag hebben we een leuke voor je, ditmaal van Fiat. Nee, niet een opvolger van de Croma of Ulysse (ken jij ‘m nog?), maar de Fiat Titano! Het is de nieuwe medium pickup van Fiat, dus voor de Italianen is dat een enorm apparaat.

De Fiat Titano heeft niets van de doen met de Nissan Titan (die is een maat groter), op de (bijna gelijke) naam na. Nee, de Fiat Titano is eigenlijk een Peugeot, maar dan met een andere badge. Het is niets meer of minder dan de Fiat-versie van de Peugeot Landtrek.

Peugeot Landtrek

Dat is bijna letterlijk het geval, want op de grille en koplampen na lijken ze identiek te zijn aan elkaar. Overigens is die Peugeot Landtrek op zijn beurt ook weer een bastaard, want eigenlijk is dat een Franse versie van de Chinese Changak Kaicheng F70.

Changak Kaicheng F70

Alleen maar diesels

Terug naar de Fiat Titano. Je kan ‘m krijgen met een 1.9 liter viercilinder turbodiesel die 150 pk en 350 Nm levert. Vervolgens kun je kiezen uit een handgeschakelde zesbak of een zestraps automaat met koppelomvormer. Dat is in elk geval de motor die is aangekondigd voor de Algerijnse markt.

Woon je in Brazilië, dan kun je de Fiat Titano krijgen met een 2.2 diesel die 200 pk en 450 Nm levert. In Algerije is de Titano er met achter- of vierwielaandrijving. In Brazilië is AWD standaard.

Er zijn geen plannen om de Fiat Titano naar Europa te halen, ook zou ‘ie het als bedrijfswagen hier nog best wel goed kunnen doen. Toch misschien wel leuk voor een Fiat-dealer die iets zoekt om een trailer te kunnen trekken. Die Fiat 500’s worden er ook niet lichter op.