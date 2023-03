Koop de meest perfecte BMW M3 van Marktplaats

Als het aan ondergetekende ligt wordt het echt niet mooier dan deze BMW M3 op Marktplaats.

Ik heb er geen geheim van gemaakt: als je mij vraagt om alle generaties BMW M3 te rangschikken, komt de E92 waarschijnlijk bovenaan. Dat is deels sentiment, de Golf V is ook mijn favoriete Golf omdat het ‘de nieuwste’ was toen ik nog een autoliefhebber in de dop was. Er is echter veel te zeggen over de E92. Het is in absolute cijfers de dikste M3 die er ooit was en waarschijnlijk zal komen dankzij zijn 4.0 (en 4.4) liter grote V8 zonder turbo’s. Het design droogt heerlijk op én dit is in de tijd dat je zeker wist dat die bruut dikke 3 Serie echt wel een M3 is, zonder dat je daar een varkensneus voor nodig hebt.

BMW M3 Sedan

Welke is dan dé M3 E9x? De ultieme versie is natuurlijk de E92 GTS, maar speciale edities zoals de Lime Rock Park Edition of gewoon een smakelijk faceliftmodel met Competition Pack kunnen er ook wat van. We zeggen trouwens E9x omdat je drie verschillende codes had voor de drie carrosserievormen: coupé (E92), cabrio (E93) en sedan (E90).

Wat de sedan (E90) een opvallende verschijning maakt is dat je optisch direct ziet dat het geen 3 Serie is. Het front van de M3 Coupé is namelijk op de E90 sedan geboetseerd. Een beetje wat BMW met de moderne M3 ook heeft gedaan: er is geen twijfel over mogelijk. Dat en het feit dat je die rauwe V8-power combineert met wat op papier een zakelijke middenklasse sedan is, blijft erg leuk. Dat alles maakt de E90 misschien wel de highlight van de E9x-generatie M3.

Ultieme BMW M3 op Marktplaats

Da’s goed nieuws, want de ultieme versie van de ultieme BMW M3 staat nu op Marktplaats. Een pareltje van een BMW M3 Sedan uit 2009. Nou noemden we net de E90 een zakelijke sedan, maar je hoeft bij deze Jerez-zwarte M3 geen twee keer te kijken om te zien dat er iets meer kracht onder de carrosserie zit. Zie het een beetje als Conor McGregor die op een persconferentie een maatpak aan heeft. Naast het M3 front zie je namelijk direct de M3-spiegels, M3-luchtinlaat in de flanken, vier uitlaten, brede heupen, de kleine spoiler dan wel ‘gurney flap’ achterop en natuurlijk de dikke Styling 359M ‘Competition’ velgen.

Bamboo Beige

Binnenin heb je ineens wel het gevoel dat je in een luxueuze BMW 3 Serie sedan vertoeft. Daar is voor de BMW M3 sedan gekozen voor leer in Bamboo Beige, voor de stoelen en delen van de deuren. Dat geeft een fraai contrast aan het zwarte exterieur. Qua opties heb je het grootste gedeelte wel erin zitten dus ook als dagelijks vervoer heb je voldoende luxe om te overleven.

Aandrijving

De aandrijving dan, want daar is ook voldoende over te vertellen. Normaliter heb je een 4.0 V8 aan boord (S65B40) zonder turbo of compressor. Deze levert 400 of 420 pk, afhankelijk van de uitvoering (we rekenen de S65B44 met 450 pk uit de GTS even niet mee). Op zich voldoende, maar deze perfecte BMW M3 sedan op Marktplaats is langs G-Power geweest. En die hebben alsnog een compressor bovenop het blok gelegd. Dat levert een totaalplaatje van 640 pk en 600 Nm op. Heeft de M3 het nodig? Waarschijnlijk niet. Is het alsnog lekker geweld? Jazeker.

Om het af te maken zijn er ‘aanpassingen aan het onderstel’ gedaan en sportuitlaten toegevoegd, dus het zal ook prima rijden én klinken. Om het allemaal af te maken is deze BMW M3 sedan op Marktplaats voorzien van een handbak.

Kopen

De BMW M3 op Marktplaats is 400 kilometer geleden nog van A tot Z aangepakt, dus beter wordt het niet. En sneller ook niet, en mooier ook niet. Dit is, als E9x-fan zijnde, perfectie. Helaas heeft perfectie wel vaak een dito prijs en dat is in dit geval niet anders.

De verkopende partij wenst namelijk 78.950 euro voor dit exemplaar uit 2009 met 80.941 km op de klok. Zo hebberig als de auto maakt, zo duur is ‘ie ook. Maar dan heb je ook wat. Financieel stabiele mensen kunnen op de advertentie van de BMW M3 op Marktplaats interesse tonen.

Met dank aan Rachid voor de tip!