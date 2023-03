Morgan ‘Spiaggina’ heeft nog meer hout aan boord

Wanneer is een bepaald aantal houten onderdelen brandgevaarlijk? Morgan zoekt de grens op met de nieuwe Plus 4 ‘Spiaggina’.

Italianen mogen blij zijn met hun taal. Het lukt ze namelijk om zelfs de meest basale woorden te kunnen gebruiken als namen voor auto’s. Ferrari 458 Speciale Aperta betekent eigenlijk gewoon ‘speciale geopende Ferrari 458’ en Maserati Quattroporte betekent Maserati met vier deuren. Zou jij je kunnen voorstellen dat onze producten worden geadverteerd als ‘Donkervoort D8 Geopend’ of ‘Lichtjaar Vierdeuren’? Het klopt gewoon net niet.

Spiaggina

Zo kon Fiat een tijdje geleden wegkomen met een speciale hommage aan de oude Fiat 500 ‘Spiaggina’, een compleet gestripte 500 die zijn deuren, dak en ramen inruilt voor een soort parasol als dak. Dat klinkt leuk, Spiaggina, maar het betekent dus gewoon ‘strand’. Morgan gebruikt die naam nu ook voor een speciale Plus 4 die ze dan ook de Morgan Plus 4 Spiaggina noemen.

Morgan Plus 4 Spiaggina

De basis is de gewone basale Morgan Plus 4, zonder poespas en gewoon de B48 viercilinder van BMW. Naast het houtwerk dat Morgan sowieso al vaak gebruikt, gaat het bij de Spiaggina nog wat verder met houten onderdelen. Dat terwijl er eigenlijk minder onderdelen opzitten dan een normale. Ook deze Spiaggina is namelijk ontdaan van zijn dak en deuren.

In plaats daarvan heeft de Morgan Plus 4 Spiaggina een soort tentdakje dat ook nog eens als een soort vleugeldeuren open klapt. Dat alles wordt middels enkel de voorruit en een houten rolbeugel ondersteund. Er is plek voor vier, maar de achterbank kan ook neerklappen om een lange houten vloer te realiseren. Daarmee ontstaat er een soort ‘boat deck’ zoals Morgan het noemt, lekker zonnebaden dus.

One-off

Zie jij zo’n Morgan Plus 4 Spiaggina nou helemaal zitten om het strand van Bloemendaal aan Zee helemaal van jou te maken? Jammer dan: deze Spiaggina is een one-off. Hij is besteld en helemaal op wens ontworpen door een fervente Morgan-verzamelaar en die heeft dan ook de enige die er gaat komen in handen. Hij is bedoeld voor de export (niet voor het VK dus).