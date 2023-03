Ruime doch compacte auto (10k) – AB advies

Het lijkt tegenstrijdig concept, maar een ruime doch compacte auto is echt mogelijk!

Auto’s zijn bijzondere voorwerpen. Ondanks dat heel erg prijzige gebruiksproducten zijn, hebben we er een emotionele band mee. Dankzij die emotionele band zijn we geneigd veel nadelen te vergeven met de mantel der liefde. Ook geven we met plezier meer geld uit aan een auto waarmee meer mis mee is.

Gelukkig kwam Hester even voorbij om ons met de neus op de feiten te drukken. Een auto moet ook gewoon praktisch zijn. Zo is Hester op zoek naar een opvolger voor haar Opel Corsa. In principe een erg fijne auto: hij rijdt geweldig. Alleen mist Hester wat meer ruimte die de Dacia Logan eerst had. Uiteindelijk had ze die nooit weg moeten doen, maar ja, het is niet anders.

Compacte doch ruime auto

Hester is bijzonder handig en verbouwt nog weleens iets aan haar huis. Ook vervoert ze geregeld een fiets en komt er een grote hond bij. Dan zou je zeggen: neem de ruimste MPV of stationwagon die je maar kunt vinden. Maar Hester wil juist niet dat de auto te groot is. Dus maximale binnenruimte en beperkte afmetingen aan de buitenkant. Zelfs zat ze te denken aan een busje, maar is dat wel handig? Ze is er zelf nog niet uit, dus vroeg ze of wij een idee hadden.

Nou, maar wij helpen graag. De wensen en eisen voor een ruime en compacte auto kun je hieronder vinden:

Huidige / vorige auto’s: Opel Corsa Koop / lease: Koop Budget: 5000 -10.000 Jaarkilometrage: 10000 Brandstofvoorkeur: Benzine Reden aanschaf andere auto: Bouwvak activiteiten en mountainbiken Gezinssamenstelling: 1p Voorkeursmerken / modellen: Dacia Logan, Hyundai i20 No-go merken / modellen: Volvo station

Peugeot Bipper Tepee 1.4i

€7.445

2010

95.000 km

Wil je maximale binnenruimte met minimale buitenafmetingen, dan is de Peugeot Bipper een prima auto. Zie het een beetje als de Peugeot 107 onder de bedrijfswagens. Het is het minimale en dat is in principe voldoende. Vergeet niet dat het nog een redelijk moderne auto is. Naast de ruimte in de achterbak zijn de kosten om het allemaal rijdend te houden heerlijk laag.

De 1.4 motor is niet krachtig en moet er flink aan trekken het is voor zijn soort wel een soepel blokje, maar je moet geen haast hebben. De gene die achter je rijdt ook niet. Comfort op korte afstanden is op zich wel ok, maar alles langer dan 100 km ga je wel merken aan je gewrichten.

Renault Kangoo Family 1.6 16v Privilège

€ 8.950

2012

100.000 km

Een stapje verder dan de Peugeot Bipper (serieus, wie verzint die naam nu?) vinden we de Renault Kangoo. Een keurige Ludospace. In het budget kun je opteren voor een luxe uitgevoerde versie van na de facelift. Dat betekent zo min mogelijk kinderziektes. Als personenwagen is deze erg interessant.

Als het gaat om ruimte is het een winnaar. Daarbij heeft de Kangoo nog een zekere charme. Het is een gebruiksproduct, maar niet zoals sommige andere merken het aanpakken. Als je de looks zoekt van de Kangoo, maar het formaat van de Bipper: er was ook een Kangoo Be Bop (ja, Fransen en autonamen…). Een andere optie is een hele late Renault Grand Modus of Opel Meriva.

Mercedes-Benz A170 Elegance (W169)

€ 7.450

2012

65.000 km

Jazeker, een Mercedes-Benz! En dan geen Smart ofzo, maar een echte! Deze tweede generatie A-Klasse is een compleet andere auto dan zijn opvolger. Die nieuwe spreekt een compleet ander publiek aan, maar is qua concept vrij conventioneel. Maar ja, mensen zijn conventioneel, vandaar dat de nieuwe zo goed verkoopt). Deze generatie heeft wel een paar voordelen.

De zit is ietsje hoger, de auto is compacter én ruimer. Let op dat je wel voor de vijfdeurs gaat, de driedeurs is onverkoopbaar. Het interieur is in dit gezelschap erg hoogwaardig, doch een tikkeltje belegen.

De basis komt uit 2004, het exemplaar dat wij vonden was de laatste van de laatste. Het is geen dynamische auto en de zitpositie is wonderlijk (EV-rijders voelen zich direct thuis) met de dubbele bodem.

Citroen C4 Cactus PureTech Business

€ 8.900

2015

115.000 km

Een zwaar onderschatte auto en bijzonder verfrissend concept. Bij de Citroën C4 Cactus is een bijna Dacia-esque benadering van het concept auto, maar dan wél leuk. Een C4 Cactus is een Fransoos met sjeu. De 1.2 motor is voor een driepinter nog best aardig soepel. Zorg wel dat je het pre-facelift exemplaar hebt. Die hebben nog die toffe “Airbumps”. Het is een soort crossover van een crossover.

Dus je hebt een makkelijke instap en je kan volgas over alle drempels rijden. Ten eerste omdat volgas niet heel veel gevolgen kent met 112 pk en omdat er redelijk wat bodemspeling is. Het is een typisch Franse auto die je gewoon moet gebruiken c.q. misbruiken. Deze auto wordt nog in Zuid-Amerika verkocht, altijd een goed tekenen voor als je een sterke auto zoekt.

Fiat 500L Lounge 0.9 Twin Air (330)

€ 8.900

2015

85.000 km

Nee, niet een gewone Fiat 500. Die zijn bijzonder krap. De Fiat 500L is niet zomaar een iets uitgerekte 500, maar echt een compleet andere auto waar men dan het design van de 500 op geboetseerd heeft. Is dat erg? Nee, natuurlijk niet! Het is namelijk een heerlijk maf ding om te zien. Het is zo’n auto die zichzelf niet al te serieus neemt.

Dat neemt niet weg dat de Fiat niet handig is. Want het is een enorm praktische auto. De 0.9 motor is prima, mits je geen haast hebt. Halfgas, rijdend op het koppel, is het een prima torretje. Wil je invoegen of inhalen kun je met volgas een kleine beetje sneller gaan voor een enorm verbruik. Het is wel een geinig blok, die driepinter.

‘YOLO’ Mini Cooper Clubman Chili (R55)

€ 8.495

2010

115.000 km

Je kan ook iets leuks en praktisch doen. Natuurlijk is praktisch een relatief begrip. In dit geval heel erg relatief. De Mini Cooper Clubman is een stationwagon, maar wel een erg compacte. Sterker nog, er zijn hatchbacks in dit segment die meer ruimte binnen.

Maar toegegeven, met de bankjes neer geklapt is er best wat bruikbare ruimte. Er zijn zelfs Clubvans geweest, bedrijfswagen-uitvoeringen. Qua betrouwbaarheid kunnen we kort zijn: dat zijn ze niet.

Veel kleine dingetjes en een paar grote issues zijn mogelijk. Onderhoud is wel serieus belangrijk bij deze Clubmans. Er zat mensen die na de aanschaf het wel mooi vinden geweest qua uitgaven. Een Mini heeft veel zorg nodig en dan gaan ze lang mee. Voordeel is wel dat ze enorm tijdloos zijn.

Ook over een paar jaar kan je ‘m nog prima verkopen. Ook een groot voordeel: het rijdt echt heel erg leuk. Verreweg het leukste van alle auto’s in dit overzicht. Tip: liever een nette Cooper dan een oudere Cooper S.

Conclusie:

In principe is de Peugeot Bipper – nuchter beschouwd – meest verstandige aankoop als je zoekt naar een ruime doch compacte auto. Lage gebruikskosten, maximale ruimte. De meest volwassen auto is de Mercedes, maar die is ook wel een tikkeltje saai. E probeert te achterhalen hoe vaak je echt de ruimte nodig hebt. Er zijn anders zat leuke auto’s te vinden waar een trekhaakje achter kan.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!