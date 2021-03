7 briljante en geniale sportieve GM wagens - Autoblog.nl

De geniaalste sportieve GM wagens van een hele tijd terug!

Elk merk of concern heeft zijn ‘hoogtijdagen’ gehad. Bij Volkswagen denkt men aan de periode van 2000 tot 2005. Uiteraard is het discutabel, maar er zijn zeker een paar goede argumenten voor. Wat te denken van BMW? De hoogtijdagen waren waarschijnlijk tussen 1996 en 2002. Alfa Romeo had ze wat eerder, in de jaren ’60. Bij General Motors is het wel lastig. Deze automotive moloch is verantwoordelijk voor extreme automobiele mislukkingen met de Chevrolet Kalos in het bijzonder.

Het gekke is, als ze hun best doen op een auto voor de enthousiasteling, doen ze het in een keer heel erg goed. Voor het overzicht kijken we naar een heel specifieke periode van de automobiele reus. De periode tussen 1987 en 1993. Op één of andere manier werden al die auto’s legendarisch:

Buick GNX

1987

Een van de coolste Muscle Cars komt uit een tijd dat er helemaal geen Muscle Cars meer waren. De ponycars in de jaren ’80 reden rond met gecastreerde V8’s (of V6’en of viercilinders…). De Corvette was geen schim van wat het ooit was. Buick maakte semi-luxe familie-auto’s in die periode. De basis is een tweedeurs Regel T-Type. Dit type auto laat zich beter omschreven als tweedeurs sedan, dan als coupé. De meest basic Regal tweedeurs was al badass, maar er kwamen snellere en sportievere uitvoeringen. De Grand Nationals (GN) met V6 turbo waren in veel gevallen al sneller dan de V8 modellen uit die periode.

In samenwerking met McLaren werd de GNX ontwikkeld. De motor was een 3.8 V6 met Garett T3 turbo en enorme intercooler, goed voor 280 pk en 488 Nm (héle conservatieve opgave). De GNX kwam in één kleur: zwart. Het mooie was dat al het chroomwerk en óók zwart was uitgevoerd. Tegenwoordig zie je dat wel vaker, maar in 1987 was het nog echt cool. Dankzij de zwarte uitstraling en het turbogeluid werd de auto Darth Vaders Car genoemd. Tegenwoordig heel erg prijzig.

Lotus Carlton

1990 – 1992

Tegenwoordig zijn E-segment sedans met 625 pk gewoon bij de dealer verkrijgbaar. Maar toch, toen de Carlton werd geïntroduceerd, was 381 pk bijna niet te bevatten. Dat was het niveau van een Ferrari Testarossa. Op sommige tussensprints was de Lotus Carlton ook net zo snel of zelfs sneller. Onder de Derwent Green-motorkap lag een C36GET-motor, een 3.6 liter zes-in-lijn met twee turbo’s. Goed voor dus 381 pk en 568 Nm. Daarmee kon je van 0-100 km/u in 5.2 seconden achter de rug hebben.

De Carlton (Omega in Nederland) was niet voorzien van een begrenzer, dus je kon in de vijfde versnelling 285 km/u halen. Het is een zeer bijzondere auto waarbij de techniek en de rijkwaliteiten bovenaan staan. Daarbij ziet ‘ie er nog steeds dik uit. In twee jaar tijd zijn er nog geen 1.000 van gebouwd (950 in totaal. Daarvan zijn er 630 een Omega, de rest is een Carlton.

Chevrolet Corvette Sport Coupe ZR-1 (C4)

1990 – 1996

Je zou het niet zeggen, maar de Lotus Carlton en Chevrolet Corvette ZR-1 hebben heel erg veel met elkaar gemeen. Lotus was op dat moment eigendom van General Motors. GM zag toen al slim in dat Lotus vaak beter in het ontwikkelen van auto’s is dan het verkopen ervan. Met de Corvette C4 was het bijna andersom. De Corvette was een beetje een karikatuur geworden van zichzelf. De ZR-1 is een Corvette die door Lotus onder handen is genomen. In sommige opzichten is de ZR-1 moderner dan alle Corvette’s die later op de markt kwamen. De aluminium LT5 5.7 V8 kreeg vier bovenliggende nokkenassen en 32 kleppen in totaal.

Dit leverde een maximum vermogen van 375 pk op, bijna gelijk aan de Omega. De transmissie was dezelfde handgeschakelde zesbak met e-nor-me overdrive. Het was echter niet alleen een motor waar Lotus meer uit had gehaald. De Corvette ZR-1 had een Bilstein onderstel met adaptieve dempers, Bosch ABS-systeem en later zelfs ASR! Enige nadeel: de Corvette ZR-1 was nu wel erg duur geworden. Porsche en Ferrari-snobs konden ‘m betalen, maar vonden ‘m te min.

Saab 9000 Aero

1993 – 1997

Natuurlijk, de Saab 900 Turbo was veel cooler en werd in dezelfde periode gebouwd. Echter, die stronteigenwijze Zweed is een relikwie uit de jaren ’70 dat Saab beetje bij beetje had fijngeslepen. De 9000 was een serieus dikke E-segment auto. Je kon ‘m als sedan krijgen, maar de sportievere liftback was gaver en fraaier. De Saab 9000 werd met de jaren beter en beter. Zeker, de snelle Aero’s. Sommige 9000’s kon je krijgen met een V6 van Opel, maar je wilde die 2.3 viercilinder met dubbele balansassen en dikke sportkuipen in het interieur.

Ondanks de bescheiden cijfers op papier, waren dit zeer snelle auto’s. Met name op de tussensprint moest je echt een serieus snelle auto hebben om het überhaupt bij te kunnen houden. De Aero werd tot 1997 gebouwd. Gelukkig week Saab met de 9-5 Aero (YSGE) niet veel van het recept af, alhoewel de liftback geen rentree maakte. Let op: zorg dat je een 9000 Aero hebt met hen handbak, die hebben een Mitsubishi TD-04-turbo met 225 pk en 350 Nm in plaats van 200 pk (dankzij een kleinere Garett AiResearch T25 unit.

GMC Syclone

1991

Ondanks dat dit lijstje sportieve GM wagens vol staat met heel erg snelle auto’s, is dít de snelste bij het verkeerslicht. Jazeker, een kleine pick-up rijdt hele snelle Corvette’s het snot voor de ogen. Dat is meteen waarom GMC een verkeerde 0-60 mp3 (nul naar 96 km/u) tijd op gaf. De kleine goedkope pick-up mocht niet sneller zijn dan de duurste Corvette ooit. Het grappige is dat de auto géén V8 heeft, net als de Buick GNX is het een V6 met een turbo.

In het geval van de GMC Syclone is het een 4.3 V6 die helemaal onder handen werd genomen: koppakking, cilinders, spruitstukken, injectoren: alles werd aangepast. Vervolgens werd er een Mitsubishi TD06-17C-turbocompressor opgezet. Het resultaat was ‘280 pk ‘ en 475 Nm. We zetten het vermogen tussen haakjes, want het lag dichter bij de 330-350. Mede dankzij het speciale vierwielaandrijvings-systeem van Borgwarner en de voor zijn tijd vrij vlotte automaat kon je zeer snel van je plek komen. Sneller op de kwartmijl-sprint dan een Ferrari 348.

Opel Calibra Turbo

1992 – 1996

Toegegeven, dit was helemaal niet de beste auto in zijn klasse. Het was een bijzonder niet sportieve auto voor een coupé met turbo. Dus in vergelijking met Escort Cosworth is het niet zo sportief. Maar de Calibra Turbo was een ander type auto en verdient zeker een plaatsje in het overzicht van sportieve GM wagens. Eentje die enorme klappen kon uitdelen op de Autobahn.

De Opel Calibra was voor zijn tijd (en eigenlijk nu nog steeds) bijzonder aerodynamisch, wat resulteerde in een enorm hoge topsnelheid van 245 km/u. Sowieso kreeg je alle goede hardware, want vierwielaandrijving en een zesbak waren gewoon standaard. Helaas heeft de Calibra nooit de erkenning gekregen die die verdiende, mede dankzij de bijzondere aftermarket-strapatsen. Daarom zetten we het bij deze recht.

Bonus: Holden dinges geval (HSV Maloo)

1991

En we eindigen de lijst met sportieve GM wagens met nog een pick-up die geen pick-up is, maar toch ook weer wél. De HSV Maloo is de sportieve versie van de Holden Ute. Een Ute is een personenwagen met laadbak. Perfect om op zondag naar de kerk te gaan, maar om door de weeks mee de schapen te herden. Ofzo. De Holden Ute was in feite een Commodore met laadback.

HSV is de sportieve tak van Holden, een beetje zoals AMG dat is van Mercedes. De HSV Maloo combineerde een dikke atmosferische V8 met een handbak en achterwielaandrijving. Dikke spoilers, grote velgen en felle kleuren: het kon niet op. Het was ooit als grap bedoeld. Van de eerste generatie Maloo (de VG) werden er 132 gebouwd. De tweede generatie (de VP) was met 49 exemplaren nog zeldzamer.