Dít is de goedkoopste Citroën C6 van heel Nederland

De Alfa 159 onder de Franse berlines.

De kerst is weer voorbij. Twee dagen lang hebben we ons copieus mogen welbehagen aan allerlei opgediste spijzen van het hogere kaliber. De luxere vogelsoorten, runderbavette’s en uiteraard de verplichte konijnen hebben het moeten ontgelden, opdat wij onszelf omtoveren tot een menselijke foie gras.

Dat betekent dat we moeten uitbuiken en wel goed ook. Weinig auto’s zijn daar zo goed in als een grote Citroën. Het enige nadeel: tijdens de kerstperiode vliegen de moneten eruit. Uitbuiken op een budget is dus het devies. Vandaar dat wij gezocht en gevonden hebben: de goedkoopste Citroën C6 van héél Nederland.

Het is uiteraard de minst courante Citroen C6 die je maar kunt vinden. Een viercilinder, een diesel en een hoge kilometerstand. We beginnen meteen even met de prijs, want je kan deze auto ophalen voor 2.600 euro. 2.600! Nu is ondergetekende ervaringsdeskundige op het gebied van spotgoedkope occasions die maandelijks het aanschafbedrag qua onderhoudskosten doen en lijkt deze C6 een garantie voor problemen. Bekijk daarom ons Citroen C6 aankoopadvies om te zien waar je op moet letten.

Maar in de advertentie heeft de verkopende partij niet een heel gedicht gewijd aan de chique berline, maar slechts de enige zin die ertoe doet:

Dit is een goed rijdende Citroën.

Kijk! Dat is precies wat je nodig hebt. Nu is de kleurencombinatie niet spannend, de C6 ziet er nog altijd fris, modern en tijdloos uit. Erg knap. Ook zitten de goede wielen eronder en zit je op heus leer. Zoals gezegd, het is de instapdiesel. Een viercilinder 2.2 HDI motor, goed voor 173 pk bij 4.000 toeren en 370 Nm bij slechts 1.500 toeren. Deze auto is niet gemaakt om te sprinten, maar om mee te cruisen op de snelwegen. De rijtest met precies deze uitvoering kun je hier bekijken. Het is een van de zeldzame moment dat @Wouter compleet tot rust komt achter het stuurwiel van een auto.

Deze in 2014 geïmporteerde auto koste destijds bijna 67.000 euro, nu kun je ‘m voor een fractie van die prijs overnemen. Natuurlijk, er zit geen garantie op en de kans dat je wat onderhoud moet plegen is groot. Doe het hoognodige, rijd er een jaartje mee en verkoop ‘m voor hetzelfde bedrag. Een verstandige keuze hoeft niet zozeer een keuze te zijn waarmee je content bent. En in een Citroen C6 ben je dat elke gereden kilometer. De advertentie kun je hier bekijken.

