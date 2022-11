Kijk, 2023 wordt een geweldig jaar voor leuke youngtimers!

We kijken naar alle leuke youngtimers voor 2023.

Het is november 2022, dus dat betekent dat er een nieuw jaar aankomt. En een nieuw jaar betekent ook nieuwe youngtimers! Het idee van een Youngtimer is vrij eenvoudig. Je kan dan zakelijk een auto tegen 35% bijtelling van de dagwaarde rijden, in plaats van 22% van de nieuwwaarde. Ook is het wel handig dat je de kosten van de winst af kunt trekken, waardoor je dus minder belasting hoeft te betalen.

Echter, youngtimer rijden moet je niet alleen vanwege de kosten doen. De kans dat je tegen (dure) reparaties aanloopt is namelijk enorm. Vorige keer namen we de verstandige youngtimers met je door en nu gaan we door met het dikke spul, de dure youngtimers.

Leuke youngtimers voor 2023

Het zal je opvallen dat het eigenlijk best meevalt met de prijzen. Dat komt omdat we dit jaar een overzicht hebben van modellen die best bereikbaar zijn. Op sommige uitzonderingen na is daar een goede reden voor: het onderhoud is namelijk stratosferisch hoog.

Zoals altijd moeten we ook even een disclaimertje plaatsen. Deze auto’s worden 15 in 2023. Dit betekent dat je een paar maanden moet wachten voordat ze 15 jaar oud worden. Het is zeker niet altijd wijs om een eerste modeljaar van een bepaalde generatie te kopen, kijk daarom ook even naar de auto’s die de afgelopen jaren youngtimer zijn geworden. Enfin, without further ado, dit zijn de leuke youngtimers voor 2023:

Jaguar XF (X250)

Wat is het?

De Jaguar XF is een keurige E-segment sedan met een uitstekend onderstel, strak interieur en puike motoren. Niet alleen behoort deze Jaaaag tot de leuke youngtimers voor 2023, maar eigenlijk is ‘ie relatief verstandig.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het is de eerste echt vernieuwende Jaguar sinds jaren. Vergeet niet dat in dit jaar de X-Type gefacelift werd en de Jaguar XJ nog die dubbele ronde koplampen had. Destijds vonden de Jaguar-fans het lastig te verwerken, maar nu is een X-Type gewoon echt een oude bak en dit nog altijd een strak model.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Eigenlijk is de 3.0 V6 benzine dikke prima. De 4.2 en Supercharged zijn leuker, maar overkill. De meeste 2.7 diesels zijn opgereden, maar het zijn fijne motoren, mits correct onderhouden. Een complete 3.0 met zo weinig mogelijk kilometers en zo veel mogelijk opties, graag.

Wat kost dan een redelijk exemplaar?

Voor 17 mille heb je een nette 3.0 V6 Luxury met minder dan een ton op de klok. Daar mag je nog wel wat van afkletsen hoor, zó populair zijn deze auto’s niet.

BMW 7 Serie (F01)

Wat is het?

Eindelijk weer een mooie BMW 7 Serie na de rijdende optische migraine die de E65 was. Daarbij de richtlijn voor alle nieuwe 7 Series.

Wat is er zo bijzonder aan?

Dat de tijd extreem slecht vat erop heeft gekregen. Deze auto voelt nog altijd modern én tijdloos aan. Het iDrive-systeem, alle gadgets, de motoren: het is allemaal bruikbaar in 2022. Enorm knap.

Welke uitvoering moet ik nemen?

De 730d is de mooiste en de beste. Die heeft een moderne N57-motor en twee ronde uitlaten. Alle andere hebben die platte brede ornamenten. De 740i met N55-zescilinder is uiteraard ook bijzonder puik. Loop met een grote boog om de 750i met N63-motor, die BMW’s zijn extreem onbetrouwbaar en zeldzaam slecht. Reparaties van 15-25 mille zijn geen uitzondering.

Wat kost dan een redelijk exemplaar?

Een nette 740i met minder dan een ton zit nog rond de 20.000 euro, een 730d met anderhalve ton heb je al voor 15.000 euro

Audi S5 Coupé quattro (8T)

Wat is het?

De Audi S5 is een extra sportieve en extra luxe variant van de Audi A5 Coupé.

Wat is er zo bijzonder aan?

Er zit een V8 in en je kan ‘m elke dag gebruiken. Daarbij is het een beeldschoon ontwerp, mits origineel of smaakvol aangepast. De huidige S5 is feitelijk één generatie jonger en eigenlijk iets minder fraai dan deze.

Welke uitvoering moet ik nemen?

In 2008 kwam er ook een automaat. In principe is de handbak puristischer, maar de automaat is best aardig voor wat het is en past goed bij het karakter van de auto. Dit is een exclusief 335i-alternatief, niet een BMW M3-concurrent.

Wat kost dan een redelijk exemplaar?

Een S5 Coupé met minder dan een ton op de klok kost met automaat nog 25 mille, handbakken pik je voor 20 mille op.

Volkswagen Touareg Individual (7L)

Wat is het?

Een bijzondere serie Volkswagen Touareg-modellen. We dachten dat Porsche de dikste versies mocht bouwen op basis van dit platform voor de Cayenne, maar dat bleek dus Volkswagen te zijn.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het zijn Volkswagens met extreem dikke motoren. Er is keuze uit de R50 TDI, of een W12 die je als Exclusive of Sport kan krijgen. Die laatste ziet er dan uit als een Touareg R50.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Ze zijn alletwee extreem overbodig, maar zo’n R50 TDI heeft wel wat. Met name dat koppel heb je wel nodig bij dat gewicht. Het is schandalig om te zeggen, maar die W12 heeft eigenlijk te weinig koppel om lekker vlot door het verkeer te gaan.

Wat kost dan een redelijk exemplaar?

De vraagprijs is compleet irrelevant bij deze auto’s. Onderhoud is schreeuwend duur, dus drukt lekker de winst. W12’s vind je voor 20 mille, R50’s al voor 15.000 euro.

BMW X6 (E71)

Wat is het?

Een auto fouter dan Jumbo-reclames en fouter dan de administratie van Jumbo-topmannen.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het was een gokje van BMW. In principe kost een X6 net zoveel om te bouwen als een BMW X5, maar door ‘m minder praktisch te maken konden ze er 10 mille per stuk meer voor vragen. Wat wel zo is, de auto maakt nog steeds impact. Of je ‘m nu mooi of lelijk vindt, opvallen doet ‘ie net zo erg als de nieuwste (die er hetzelfde uit ziet).

Welke uitvoering moet ik nemen?

Nou ja, eigenlijk moet je gewoon een identieke en superieure X5 kiezen. Veel praktischer. De M57-diesel is een langloper, de 30d is prima, de 35d voegt weinig toe. Vermijd de V8 onder alle omstandigheden. De 35i is prima als je per se geen dieselkoppel wil.

Wat kost dan een redelijk exemplaar?

Sommige X6’en met zescilinder staan nog voor 25 mille te koop, maar dat is gekkenwerk. Voor 20.000 kun je een uitstekende BMW X6 vinden waar je nog jarenlang mee kunt pronken.

Maserati Quattroporte [facelift] (M139)

Wat is het?

Jullie favoriete auto van de leuke youngtimers voor 2023! Toch? De Maserati Quattroporte is een raszuivere grote sportsedan van adel.

Wat is er zo bijzonder aan?

Die motor… Die V8 klinkt zo goed, dat het alle onderhoudskosten, het verbruik en de betrouwbaarheid goed maakt. De Quattroporte is niet echt snel, maar stuurt uitstekend. Het heeft ook iets bijzonders, deze generatie Maserati vierdeurs.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Zolang deze maar de automaat heeft van ZF en niet de DuoSelect-transmissie. Er is een ‘gewone’ met de 4.2 motor of een Quattroporte S met 4.7. In principe maakt het voor de onderhoudskosten en het verbruik niet echt veel uit, dus als die 4.7 kan, gewoon doen.

Wat kost dan een redelijk exemplaar?

In Italië kun je ze importeren vanaf 30 mille, dan heb je een 4.2 met minder dan 100.000 km. In Duitsland vind je ze voor minder dan 25.000 euro. Check wel dat je de Automatica hebt en niet de DuoSelect (we wilden het gewoon even gezegd hebben).

Audi RS6 quattro (4F)

Wat is het?

Mobiele pinpas met vierwielaandrijving. Imagobuilder pur sang voor Audi.

Wat is er zo bijzonder aan?

Er zit een V10 in deze Audi RS6! Eentje die je ook nog eens bijzonder goed kan kietelen. Daarbij kreeg de RS6 een extra breed koetswerk met ur-quattro-esque wielkasten. Jammie!

Welke uitvoering moet ik nemen?

Zo’n AWD-raket moet je als stationwagon hebben, maar iets later in 2008 kwam er ook een RS6 limousine. Die was net zo matig geliefd als de BMW M5 Touring.

Wat kost dan een redelijk exemplaar?

Met anderhalve ton op de klok ben je zo’n 35 tot 38 mille kwijt. Importeren kan lonen bij deze auto.

Cadillac CTS-V

Wat is het?

Het bewijs dat General Motors de koning is van de sportsedans en niet een fabrikant uit Duitsland.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het is een Cadillac met een uitstekend onderstel en Corvette ZR1-motor. En je kan ‘m met een handbak krijgen, daarmee is het zeker een van de leuke youngtimers van 2023.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Je kunt er twee kiezen: een automaat of handbak. Die handbak geeft de auto een bijzondere dimensie, de automaat is op zich prima. De CTS-V Coupé en Wagon kwamen pas later.

Wat kost dan een redelijk exemplaar?

We vonden één CTS-V met handbak in Duitsland, die kostte slechts 37.490 euro.

Porsche 911 Carrera [facelift] (997.2)

Wat is het?

De laatste evolutie van de echte Porsche 911.

Wat is er zo bijzonder aan?

De 997 is de laatste generatie met ‘echte 911-besturing’. Deze hebben nog de hydraulische installatie in plaats van de elektrische pomp. Oh, en de laatste met indirecte injectie. En deze generatie is nog lekker compact.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Daar zijn de meningen over verdeeld, maar een basis 911 Carrera 2 met handbak en nauwelijks opties is de meest pure vorm 911-rijden. De automaat is nu een PDK, dus puik in het gebruik (alhoewel de bediening erg is). Carrera 4-modellen hebben nog de de brede heupen. Turbo- en GT3-modellen kwamen pas in 2009.

Wat kost dan een redelijk exemplaar?

Voor 50.000 euro heb je een keurige 911 Carrera met handbak uit Duitsland.

Bentley Brooklands

Wat is het?

Een Youngtimer die aanvoelt als een klassieker. In principe is het een tweedeurs Arnage, maar dan nog exclusiever, duurder en aparter.

Wat is er zo bijzonder aan?

Het is een van de laatste echt aristocratische Bentley’s. Handgebouwde heerlijke hopeloosheid met hoogpolig tapijt en gelooid leder.

Welke uitvoering moet ik nemen?

Er is er maar eentje en die is perfect.

Wat kost dan een redelijk exemplaar?

In Nederland konden we er geen eentje vinden, maar in Duitsland vonden we er eentje met 60.000 km waar nog 157.500 voor betaald moet worden.

