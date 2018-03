Koop de ontgroende Ferrari 458 van Joseph Klibansky

Alles kan kapot.

De tijd vliegt werkelijk. Het is inmiddels alweer een jaar geleden sinds de Nederlandse kunstenaar Joseph Klibansky zijn Ferrari 458 tegen een Amsterdamse boom parkeerde. De fanatieke AB’er las een klein maandje later dat de wagen, hoewel niet als één geheel, alweer te vinden was bij een verkoper. Inmiddels blijkt een willekeurige gelukszoeker de wagen te hebben hersteld, getuige de aanwezigheid van de voorbumper.

Hiermee wordt maar weer bewezen dat het herstellen van dergelijke bolides geen misselijke hobby is. Waar de verminkte wagen in eerste instantie voor net iets minder dan een ton naar een nieuw baasje mocht vertrekken, hangt er ondertussen een prijskaartje van 168.900 euro aan de Italiaan.

Hoewel we niet kunnen zeggen hoeveel klusje daadwerkelijk heeft gekost, is het een prima prijs voor een auto van zijn kaliber. Aan de andere kant, de claim dat de auto in “Nieuwstaat !!!!!” zou zijn gaat natuurlijk niet helemaal op, en dan doel ik niet in het minst op de tellerstand van 42.826 kilometer. Maar ja, mocht je graag in de letterlijke afdankertjes van semi-sterren rijden, dan is dit een kans die je niet mag laten schieten.

Één ding is zeker, deze Ferrari 458 kreeg het afgelopen jaar in ieder geval meer liefde dan de Fezza van Zahid Khan.

Met dank aan @rvdw voor de tip!