Koop de oude auto van Arjen Robben

Rij jij binnenkort in een ex-auto van De Man van Glas?

Ondergetekende is helaas geen voetbalcrack dus daarvoor zul je op andere sites je heil moeten zoeken, maar Arjen Robben is misschien wel hét schoolvoorbeeld van een one trick pony die die ene trick tot in de finesse beheerst. Dat opstomen over de rechterflank, naar binnen snijden en snoeihard uithalen met links blijft een lust voor het oog. Zo, nu kunnen we het weer over auto’s hebben.

Werkgever Bayern München wordt gesponsord door BMW want dat is super logisch Audi en zo weten we dat Robbedoes eerder al een Q7 3.0 TDI uitkoos om van en naar trainingen en wedstrijden te karren. Hij had echter ook nog een RS6 C7 in de garage staan en da’s de auto die nu de deur uit mag.

De station is unfallfrei en van buiten gespoten in lekker anoniem mat grijs. Het zwarte leren interieur kreeg rode stiksels waar ikzelf liever geen uren achter elkaar mee geconfronteerd word. Gelukkig zijn er vast zat anderen die er lekker op gaan.

Nog wat praktische zaken voor de volledigheid. De RS6 heeft 75.000 kilometer aan levenservaring en het apparaat mag mee voor 69.000 Duitse euro’s (delen door 2,20371 voor het referentiekader). Onder de kap ligt uiteraard de V8 met 560 pk, hoe dat rijdt check je HIER.

PS: eerder besteedden we al aandacht aan de S5 Cabrio van Robben die weg mocht. Ook koos de aanvaller in 2012 al een keer voor een Audi Q7. Oost, west, boksbeugel op de neus en Robben vindt het wel best.

Dank aan Ruud voor het tippen!