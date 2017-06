Kubica komt volgend jaar niet terug in de Formule 1

De Pool heeft de gunfactor, maar daarmee kom je er helaas niet in de koningsklasse van de autosport.

Waar Jolyon Palmer zijn zitje bij Renault dan aan te danken heeft weten we niet, dus als iemand van jullie het weet lezen we het graag. Back to the topic! Robert Kubica reed in zijn (te) korte F1-carrière de nodige mooie resultaten bij elkaar. In 2011 raakte hij ernstig geblesseerd bij een rallyongeval en daarna was het voor de Pool gedaan op het hoogste niveau.

Onlangs testte Kubica een Renault F1-auto. Hij reed maar liefst 115 ronden in Valencia en zowel het tempo als de fysieke conditie van de Pool was naar verluidt prima in orde. De geruchtenmachine draaide dan ook op volle toeren, want stiekem hoopte elke fan van de sport dat de zeer getalenteerde Kubica na een afwezigheid van zeven jaar een rentree zou maken in de koningsklasse.

Die hoop is vandaag de nek om gedraaid door Renault-baas Cyril Abiteboul. Kubica staat niet op het lijstje met mogelijke coureurs voor 2018 en het team wil uiterst voorzichtig met hem zijn, ondanks dat vele fans hopen op een terugkeer van de Pool.

Waarom liet de renstal hem dan ruim 100 rondjes in een F1-wagen rijden, vraag je je af. Abiteboul geeft aan dat de test was bedoeld voor het mentale en fysieke herstel van Kubica, niks meer niks minder. Volgens de teambaas zal Robert nog meer moeten laten zien voordat hij in aanmerking komt voor een zitje bij het fabrieksteam van Renault.

Goed om te weten: het contract van Palmer loopt na dit seizoen af. Laten we hopen dat Kubica in de tussentijd genoeg kan laten zien om Abiteboul te overtuigen van z’n kunnen! (via: motorsport.com)