Vijf Carrera GT’s op Nederlandse bodem, kiezen maar!

Een uniek plaatje bij Porsche Centrum Gelderland, met vijf verschillende (!) Carrera GT’s.

Ieder decennium heeft zo zijn posterauto’s. De Carrera GT is één van de absolute droomauto’s van de jaren ’00. Een woeste supercar met V10, die totaal anders is dan de 911. Niets ten nadele van de 911 natuurlijk, maar de Carrera GT is in alle opzichten een meer opwindende auto.

Daarbij is een Carrera GT een stuk exclusiever dan een 911. Dat maakt de foto die je hierboven ziet heel bijzonder. Want hoe vaak zie je vijf Carrera GT’s bij elkaar? In Nederland? En wat dit plaatje pas echt uniek maakt: alle vijf de auto’s hebben een andere kleur.

Een Porsche Carrera GT was in principe te krijgen in vijf kleuren: Seal Grey, GT Silver Metallic, Basalt Black, Guards Red en Fayence Yellow. Vier van deze vijf kleuren zijn vertegenwoordigd, alleen GT Silver Metallic ontbreekt. In plaats daarvan is er een wit exemplaar. Dat is letterlijk en figuurlijk de witte raaf van het gezelschap, want deze kleur behoorde dus niet tot de standaardkeuzes.

De locatie komt je waarschijnlijk bekend voor: dit is bij Porsche Centrum Gelderland in Heteren. Zij krijgen het wel vaker voor elkaar om hele bijzondere line-ups voor de deur te hebben. Zo hadden ze vorige maand nog drie 550 Spyder’s bij elkaar en vorig jaar hadden ze maar liefst acht 918 Spyder’s op een rijtje staan.

We sluiten af met een hypothetische vraag: welke van deze Carrera GT’s zou jij het liefst op de oprit zetten? Wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

Foto’s: Porsche Centrum Gelderland