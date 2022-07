Volkswagen, Seat en Skoda worden nóg meer eenheidsworst

Als de auto’s daarmee goedkoper worden, oké, maar daar hoef je niet op te rekenen.

Met verschillende merken in een groot concern zitten is heel gezellig. Het is niet voor niets dat bijna alle automerken tegenwoordig bij elkaar kruipen. Naast de evidente financiële voordelen brengt dit ook wat uitdagingen met zich mee. Hoe zorg je bijvoorbeeld dat merken hun eigen identiteit houden?

Dezelfde vijver

Vooral VAG heeft hier een lastige dobber aan. Volkswagen, Skoda en Seat vissen namelijk in precies dezelfde vijver. Ze verkopen namelijk allemaal auto’s voor Jan met de pet (of in sommige gevallen: het petje).

Dichter naar elkaar

In 2019 riep de strategische chef daarom dat er meer onderscheid zou komen tussen Skoda en Seat. Daar is alleen weinig van terecht gekomen anno 2022. De merken lijken eerder dichter naar elkaar gekropen te zijn.

Eenheidsworst

Gaat dit in de nabije toekomst veranderen? Daar lijkt het niet op. Integendeel, Volkswagen wil juist nog meer onderdelen uitwisselen én meer gebruik maken van dezelfde fabrieken. Dat zegt niemand minder dan Thomas Schäfer, die de scepter zwaait over de volumemerken binnen VAG. Het komt er dus op neer dat de modellen nog meer eenheidsworst worden.

Concurrentie

“In het verleden zijn we veel te druk geweest met naar elkaar kijken,” aldus Schäfer. “De concurrentie is buiten, niet binnen het bedrijf.” Pogingen om de merken anders de positioneren ten opzichte van elkaar ziet hij dus een beetje als tijdverspilling.

Winst

Uiteraard is dit vooral een manier om geld te besparen. Door nog nauwere samenwerking tussen Volkswagen, Skoda en Seat kan het concern efficiënter werken en de winst omhoog krikken. Ze kunnen ook de auto’s goedkoper maken, maar dat gat natuurlijk niet gebeuren.

Design

Gaat Volkswagen dan geen enkele poging meer doen om de merken te onderscheiden? Jawel, ze gaan “individueel design benadrukken.” Oftewel: het worden vooral dezelfde auto’s in een ander jasje. Nog meer dan voorheen.

Bron: Automotive News Europe