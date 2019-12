Koop de Q7 nu ook als plug-in hybride

Met keuze uit twee smaakjes.

Eerder vandaag liet Audi al weten het gamma van de Q3 Sportback aan de onderkant uit te breiden. Nu is er nog meer keuze bij Audi op SUV-gebied: de Q7 krijgt er namelijk ook twee nieuwe versies bij. Deze keer zijn het geen varianten voor Henk en Ingrid. Tenzij je het over Henk en Ingrid uit Blaricum hebt.

Om precies te zijn gaat het om de Q7 55 TFSI-e en de Q7 60 TFSI-e (dat bekt nog steeds niet erg lekker). Beide varianten beschikken over een 3.0 V6 TFSI motor en een elektromotor van 94 kW. In de 55 TFSI-e is dit goed voor in totaal 381 pk en 600 Nm. De acceleratie van 0 naar 100 duurt 5,9 seconden en de topsnelheid is begrensd op 240 km/h. Als je alleen elektrisch rijdt houdt het op bij 135 km/u. Dan kom je – uitgaande van WLTP – trouwens ook niet verder dan 43 km.

De 60 TFSI-e doet er qua vermogen nog een schepje bovenop. Deze produceert namelijk 456 pk en 700 Nm. De sprinttijd van 0 tot 100 is teruggebracht tot 5,7 seconden. De topsnelheid is nog steeds begrensd op 240 km/u. Verder is deze variant standaard uitgerust met het S-line pakket, 20-inch lichtmetalen velgen en adaptieve luchtvering.

Goed, wat betaal je voor deze dikke hybrides? Aan de 55 TFSI-e hangt een prijskaartje van €85.000. Dit maakt deze variant meteen de instapversie van de Q7. Als je de meer sportieve versie wil red je het niet met een ton: de 60 TFSI-e moet namelijk €105.790 kosten. Bestellen kan vanaf 19 december. Vervolgens kunnen we in februari 2020 de eerste exemplaren in Nederland verwachten.

Qua concurrentie moet de Q7 zich meten met bijvoorbeeld de BMW X5 xDrive45e. Deze is met een prijs van €86.000 vrijwel even duur. Hij levert wel iets meer vermogen, namelijk 394 pk. De goedkoopste hybride Range Rover is de P400e PHEV SE. Die is echter met een prijs van €101.030 wel een stukje duurder dan beide Duitsers. Uit eigen huis heeft de Q7 ook nog concurrentie van de Cayenne E-hybrid Coupé. Deze kost €109.000. Die prijs komt dus gevaarlijk dicht in de buurt van de 60 TFSI-e.