Audi Q3 Sportback nu interessant voor Henk en Ingrid

Nu nog bereikbaarder!

Wie naar de prijslijst keek van de Audi Q3 Sportback, zag een kleine discrepantie c.q. hiaat. Ondanks dat de auto al een tijdje leverbaar is in Nederland, was er nog niet echt een ‘Nederlandse’ uitvoering. Daar is verandering in gekomen, want dít is de almachtige Audi Q3 35 TFSI!

We zullen het even kort toelichten. Als een model net op de markt gebracht wordt, zijn vaak niet alle motoren leverbaar. Als de productie eenmaal op gang is, wordt het complete motorengamma stukje bij beetje uitgerold. Bij de Audi Q3 Sportback miste er zoals vermeld ‘een Nederlandse’ uitvoering. Instappen deed je met een diesel en dat is niet bij iedere consument populair. Wilde je een Q3 Sportback op benzine, dan zat je automatisch vast aan een 2.0 TFSI motor met 230 pk, S Tronic-transmissie en vierwielaandrijving. Voor velen weer iets te goed van het goede.

Viercilinder

De Q3 Sportback 35 TFSI heeft een 1.5 TFSI viercilinder onder de kap. Net als de ’45 TFSI’ heb je een zeventraps automaat tot je beschikking. Een groot verschil is de aandrijving: de Q3 Sportback 35 TFSI heeft voorwielaandrijving. Het maximale vermogen is 150 pk. Daarmee accelereert de 1.505 kg zware auto in 9,5 seconden naar de 100 km/u. De topsnelheid bedraagt 201 km/u.

Drie uitvoeringen

De auto is interessanter dan ooit voor de Henks en Ingrids van deze wereld. De Q3 Sportback is leverbaar vanaf 50.860 euro. Voor dat geld heb je een zogenaamde ‘Pro Line’-uitvoering. Een zakelijke ‘Pro Line Business’ en sportieve ‘Pro Line S’ kosten respectievelijk 53.550 euro en 57.500 euro.

Concurrentie

Kijken we naar de concurrenten, is het vrij lastig te bepalen welke auto’s nu echte concurrenten zijn. De BMW X2 is de enige die er een beetje in de buurt komt. De X2 sDrive18i kost 45.186 euro. De X2 is wel iets kleiner, lichter en is voorzien van een driecilinder. De prestaties zijn echter bijna identiek en het type auto is dat natuurlijk ook.