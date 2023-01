Tesla eigenaren helemaal klaar met Elon Musk

Tesla eigenaren zijn hun messias helemaal zat.

Wie is de CEO van Honda? General Motors? Stellantis? Het kan zijn dat je de antwoorden daarvoor niet in je voorste hersenkwab paraat hebt. We hebben de antwoorden voor je: Toshihiro Mibe, Mary Barra en Carlos Tavares. Er zullen genoeg autokenners zien die de namen wel kan opdreunen, maar de gemiddelde persoon heeft geen idee. Wel weet IEDEREEN wie de CEO van Tesla is.

Voor lange tijd was dat een pré. Elon Musk is een excentrieke man met een eigen visie en eigen mening. Omdat wat hij deed onbekend was en uiteindelijk succesvol bleek te zijn, groeide hij van eigenwijze nerd naar legendarische visionair. Maar nu lijkt het tegen hem te keren. Dat meldt Business Insider.

Tesla eigenaren klaar met Musk

Het grote probleem laat zich vrij eenvoudig samenvatten. Tesla is een merk dat appelleert aan de progressievere persoon. Een persoon met linkse opvattingen, zou je kunnen zeggen. Anderzijds is Elon Musk met Twitter en zijn uitgesproken mening juist dingen aan het roepen die men als rechts ervaart.

De aanvallen op Anthony Fauci (de Amerikaanse Jaap van Dissel), het terughalen van Donald Trump op Twitter en het stemadvies om republikeins te stemmen vallen niet in goede aarde bij de traditionele Tesla-klanten.

Volgens onderzoek is Tesla ongeveer 20% minder populair onder de democraten, traditioneel de groep mensen die Tesla juist altijd wel tof vonden. Daar staat tegenover dat de republikeinen Tesla marginaal gaver zijn gaan vinden. Ergo: door het gedrag van Musk verliest Tesla veel goodwill, maar bouwen ze vrij weinig nieuwe goodwill op.

Geert Wilders trekdrop

Is het dan belangrijk hoe men over een merk denkt? In het geval van auto’s schijnt het enorm essentieel te zijn. De reden is geld: je koopt een nieuwe auto eens in de 3-4 jaar, dus dan weegt het veel zwaarder mee dan goedkopere producten die veel minder lang meegaan. Geert Wilders-trekdrop is dus een goed idee, een Mark Rutte-bankstel ‘daar blijf je altijd op zitten!’ dus wat minder.

Volgens het Amerikaanse Autoblog moet Elon Musk heel erg uitkijken met zijn gedrag en hoe hij de toko runt. Want er zijn wel een paar zorgwekkende trends. Zo is het modelgamma van Tesla behoorlijk op leeftijd aan het raken.

De Model Y is het populairst (en het nieuwst), maar de Tesla Model S gaat al 11 jaar mee, de Model X is al 8 jaar oud en de Model 3 wordt dit in 2023 6 jaar oud. Ook is de concurrentie heviger dan ooit.

Hoe zit het met de Silent Majority?

Wat in het artikel niet benoemd wordt, is de overgrote stille meerderheid. In dit geval sprak Business Insider met early adopters van Tesla. Logisch dat die meer een connectie voelen met Elon Musk (en nu dus niet meer).

Dit terwijl een groot gedeelte van de mensen een elektrische crossover zoekt met een keurige prijs-prestatie-acteiradius verhouding en automatisch uitkomt bij Tesla en er gewoon eentje besteld.

Dan is het woord nu aan u waarde lezer! Laat jij een automerk links liggen als de CEO een mafklapper is? Of is iedereen simpelweg te snel op de teentjes getrapt en vergeten we nuchter na te denken? Laat het weten, in de comments!