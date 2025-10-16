Koop de schadebak van een legendarische eigenaar

Deze auto is hoogstpersoonlijk gesloopt door Rowan Atkinson, maar ook weer gerepareerd.

Er zijn veel beroemdheden die in dikke auto’s rijden, maar dat betekent niet dat ze ook autoliefhebber zijn. Rowan Atkinson is wél een rasechte petrolhead. Hij heeft door de jaren heen talloze gave auto’s in zijn bezit gehad en racet in zijn vrije tijd met klassiekers. Bovendien zette hij de snelste tijd als ‘star in a reasonably priced car’. Kortom: Rowan Atkinson is een baas.

Een van zijn auto’s wordt binnenkort geveild, namelijk zijn Jaguar E-Type uit 1963. Dat bewijst maar weer eens dat Mr. Bean een man met smaak is. Deze Jaguar is extra bijzonder, omdat de auto uitgebreid in beeld is geweest in de Netflix-serie Man vs. Bee.

In deze serie – door Rowan Atkinson zelf geschreven – krijgt de auto het zwaar te verduren. Zo valt de uitlaat eronder vandaan en sneuvelt de achterruit. Tot overmaat van ramp demonteert Rowan het interieur met een koevoet en maakt hij een gat in de carrosserie met een slijptol.

Dit waren geen special effects: dit gebeurde allemaal echt met deze auto. Het dashboard is echter weer netjes in elkaar gezet en de achterruit is vervangen. Alleen het gat in de carrosserie is niet fatsoenlijk gerepareerd. Het weggeslepen vierkant is weer teruggezet en met rubber afgedicht. Dit heeft Rowan bewust gedaan, als aandenken aan de serie.

Rowan Atkinson heeft de E-Type niet alleen gebruikt voor opnames, de auto is sindsdien ook in zijn bezit. Nu doet hij er echter afstand van, want de Jaguar wordt geveild door Iconic Auctioneers. Het gaat om een Series I uit 1963, met de originele 3,8 liter zes-in-lijn.

Wat de E-Type van Rowan Atikson waard is? Dat zal zaterdag 8 november blijken. Dan wordt de auto ‘no reserve’ geveild door Iconic Auctioneers.

Als je benieuwd bent naar de scene uit Man vs. Bee: die kun je hieronder bekijken.