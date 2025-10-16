Zo moet de nieuwe Mercedes S-Klasse eruit zien!

Kom maar door.

Mercedes trok dinsdag het doek van een interessante concept car: de Vision Iconic. Dit is een langgerekte coupé die qua vorm veel lijkt op de Vision Maybach 6. Het was dan ook zozeer de vorm die de aandacht trok, maar de enorme retrogrille.

De Vision Iconic is duidelijk niet productierijp, maar het zou zomaar kunnen dat we deze grille terug gaan zien in de nabije toekomst. Het is namelijk een grotere versie van de grille die Mercedes introduceerde op de nieuwe GLC. Die zou prima passen op een nieuwe S-Klasse, om eens wat te noemen.

Hoe dat eruit zou zien? Dat heeft ontwerper @sugardesign_1 gevisualiseerd. Het ontwerpteam van Mercedes kan hun biezen wel pakken, want wat ons betreft is deze auto helemaal af. Dit moet gewoon de volgende S-Klasse worden.

Sugerdesign heeft niet alleen de neus overgenomen van de Vision Iconic, maar ook de kont en de velgen. Het resultaat is een auto die modern oogt en tegelijkertijd een klassieke Mercedes-uitstraling heeft. En dat is toch precies wat je wil bij een S-Klasse?

Overigens gaat er op korte termijn geen nieuwe S-Klasse komen. De huidige generatie – de W223 – krijgt eerst nog een facelift. Die wordt als het goed is volgend jaar gelanceerd. Het zal dus nog een paar jaar duren voordat de W224 op het toneel verschijnt. Maar het ontwerp is bij deze alvast klaar.

Renders: @sugardesign_1