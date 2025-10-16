Zet je keuken vol met peperdure Porsche-spulletjes

Wel even overleggen met de vrouw des huizes.

Porsche-eigenaren zijn vaak niet alleen Porsche-eigenaren, maar ook echt Porsche-fans. Ze slapen het liefst in een Porsche-pyjama onder een Porsche-dekbed. Die zijn vast ook ergens te krijgen, maar we gaan het nu even hebben over de keuken.

Je kunt als Porsche-liefhebber namelijk je droomkeuken inrichten, dankzij een nieuwe samenwerking. Porsche heeft de handen ineengeslagen met het Italiaanse Smeg. Dit resulteerde in een reeks huishoudelijke apparaten, die je nu kunt kopen.

In samenwerking met Fiat kwam Smeg eerder al met een koelkast die eruit zag als de neus van een klassieke Fiat 500. Voor Porsche hebben ze wat minder moeite gedaan. Het zijn in principe bestaande apparaten, die voorzien zijn van Porsche-kleuren. Wel heeft de koelkast een Porsche 911-deurhendel.

De collectie bestaat verder uit een koffiezetapparaat, een broodrooster, een waterkoker en een blender. Deze kun je bijvoorbeeld krijgen in de welbekende Salzburg-livery. Mocht je een vrouw een veto geven op een rode koelkast – geen ondenkbaar scenario – dan kun je ook kiezen voor de kleuren Shade Green of Carrara White. Dan heb je gewoon een witte koelkast, maar hé, er staat wel Porsche op.

Je raadt het al: voor deze apparaten moet je diep in de buidel tasten. De Salzburg-koelkast is het duurst, want die is gelimiteerd op 1.970 stuks. Hiervoor betaal je €3.499. Voor de witte of groene koelkast betaal je €2.999, wat alsnog €1.000 duurder is dan een Smeg zónder Porsche-logo.

Het Salzburg-koffiezetapparaat is eveneens gelimiteerd en kost €1.399. De overige apparaten zijn alleen verkrijgbaar in wit of groen. Het broodrooster en de waterkoker kosten €299, de blender €399. Allemaal veel te duur, maar als je een nieuwe Porsche kunt betalen kan dit er ook nog wel vanaf.

Bestellen kan per direct, via de website van Smeg. Voor de Salzburg-koelkast en het matchende koffiezetapparaat geldt: op is op.