Koop de ultieme editie van de mooiste recente sportwagen

Op meerdere manieren -waaronder de naam- de ultieme editie van de ultieme sportwagen/coupé, maar wil je hem ook?

We moeten het wederom eens hebben over Lexus. Het premiummerk van Toyota wil maar geen topverkoper worden in Nederland. Soms is dat maar goed, de populariteit van BMW doet niet louter positieve dingen met het imago, maar je houdt er wel je merk mee levend. Alles wat Lexus nu verkoopt komt maar moeizaam op gang.

Lexus

Enerzijds snappen we dat wel. Auto’s als de ES, RX en LBX lijken rationeel gezien perfect, maar missen net even dat speciale gevoel. Anderzijds bewijst Lexus keer op keer dat als ze hun best doen, er echt briljante dingen kunnen komen. We noemen een LFA, maar ook bijvoorbeeld een IS F. Toen die beide uit productie gingen was Lexus de magie een beetje kwijt, en toen deden ze het gewoon opnieuw in 2018 met de LC.

Lexus LC

Gewauwel over design blijft altijd een mening, maar wat was die Lexus LC mooi zeg. De als LF-LC debuterende concept car ging vrijwel ongewijzigd in productie en oogt zes jaar na dato nog steeds futuristisch. Tegelijkertijd zit er bijna geen lijntje te veel op en alles wat er wel op zit heeft een doel. Man, wat een wagen. Motorisch is het feestje eveneens op papier perfect: je had als instapper de LC500h met een hybride V6. Deze leverde 359 pk en heeft een bijzondere Multi Stage Hybrid-versnellingsbak, wat een mix is tussen een viertraps automaat en een CVT. Ook al komt het geluid uit deze bak wat CVT-erig over en is het niet briljant, dat maakt de auto nog eens betaalbaar. Er naar kijken is namelijk ook al een feestje.

De motor die je eigenlijk wil is natuurlijk die van de LC500, zonder H. Dan krijg je de welbekende vijf liter grote atmosferische V8 met 477 pk. Die klinkt briljant en is eigenlijk wat je wil. Dat kost wel wat. We vinden net na het einde van de productie van de LC eentje als occasion en dat is niet alleen de duurste LC van Marktplaats, het is de duurste Lexus van Marktplaats. En flink ook.

Ultimate Edition

Dat heeft als redenen dat het een LC500 is zonder H, dat ‘ie uit 2023 komt en zeven kilometer heeft gelopen, maar des te meer omdat het een Ultimate Edition is. Lexus zwaaide de LC uit middels nog één laatste topversie, waarvan er maar 165 gebouwd werden. Dan krijg je allerlei race-achtige details. Helaas maken die de auto niet perse mooier. Zo krijg je een koolstofvezel achterspoiler die nét te ver ‘afdruipt’. De ‘canards’ voorop zijn ook niet briljant, ondanks het feit dat ze meegespoten zijn en dus iets minder opvallen. Oh ja, de simpele vijfspaaks velgen zijn ook niet de mooiste. Je wil eigenlijk een spec zoals een andere unit van Lexus Utrecht waar we al eens over schreven.

Interieur

In het interieur herpakt de Lexus LC500 Ultimate Edition zich. Je krijgt een mix van blauw alcantara en blauw leder. Dat ziet er fraai uit, helemaal in contrast met de ‘saaie’ kleurstelling buiten. Er is nog een reden waarom een late LC altijd de moeite waard is. Voorheen had je het welbekende systeem met een soort computermuis om het zooitje te bedienen en daar was lang niet iedereen fan van. Een tijdje geleden had het YouTube-kanaal Throttle House een video over auto’s die perfect zijn op één aspect na. Met een gastrol van Hagerty-videomaker Jason Cammisa, die de LC nomineerde. Sterker nog: hij zei dat hij de LC bijna niet aan durft te raden omdat ‘ie de bediening van het infotainment tijdens het rijden levensgevaarlijk vindt.

Niks van dat meer tijdens de laatste update van de Lexus LC. Je krijgt ‘gewoon’ een touchscreen met een draaiknopbediening, net zoals we dat bij veel merken zien. Bij sommige dingen moet je het wiel niet opnieuw uitvinden, maar gewoon gaan voor wat werkt.

Kopen

Enfin, de duurste Lexus (LC) van Nederland. Zoals je waarschijnlijk al doorhad, en we hebben het gezegd, staat deze ook bij Lexus Utrecht. Die zien er graag 212.695 euro voor. Da’s een flinke som, maar ja, het is dan ook de ultieme editie. Volgens de naam dan. Voor zo’n 70.000 euro heb je de goedkoopste van Nederland, een 500 zonder H kost ruim een ton. Bovendien zijn er maar 36 van die laatste in Nederland, volgens de RDW. Zeldzaam en dus duur spul. Maar wel mooi spul, wat je via Marktplaats kan bekijken en misschien kopen.