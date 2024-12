Volkswagen doet zich minder dramatisch voor

Eerst heel dramatisch doen, daarna toch in mogelijkheden denken.

Volkswagen schreeuwde moord en brand, het was bijna het einde van de wereld enkele voor het Duitse autoconcern. Sluiten van fabrieken, het ontslaan van personeel, het bevriezen van lonen of zelfs loon inleveren. Op gegeven moment ging ook de Duitse regering er zich mee bemoeien, want wat is dit nu toch allemaal?

Volkswagen fabriek: wel of niet sluiten

Noem het paniekzaaierij, of een strategie van Volkswagen om tot gunstige termen te komen met de altijd strenge Duitse vakbonden. Feit is dat het concern een ‘Oh nee, toch niet’-je doet. Want ze komen terug op eerdere aankondigen, bijvoorbeeld dat de deuren van fabrieken gaan sluiten.

In een bereikt akkoord met de Duitse vakbonden is Volkswagen overeen gekomen dat er geen bonussen uitgekeerd gaan worden. Daarover bericht Bloomberg. Ook moet er loon ingeleverd worden. Daar staat waarschijnlijk tegenover dat gewoon de fabrieken kunnen blijven draaien. Goed nieuws voor medewerkers, want zo blijven ze hun baan behouden.

Volkswagen zou baanzekerheid garanderen tot zeker 2030. Wel komen er een reeks bezuinigen aan om het hoofd boven water te houden. De productie van de Volkswagen Golf zal bijvoorbeeld niet langer in Duitsland plaatsvinden, maar verhuizen naar Mexico. Ook stopt de productie van enkele elektrische modellen in de fabriek in Zwickau om de productiecapaciteit terug te dringen.

Het is onderdeel van een groter herstructureringsplan voor de Volkswagen Groep. De komende jaren zullen in het teken staan van strenge hervormingen. Ook moet het concern terug naar de tekentafel om te bepalen welke koers er gevaren moet worden. Wat scoort, wat niet? Het elimineren van niet lopende modellen zal hierbij een pijnlijk gegeven vormen.

Voor nu is dat vooruit lopen op de zaken. Volkswagen is nog in onderhandeling met de bonden om vorm te geven aan deze plannen. De medewerkers van de grootste werkgever van Duitsland hebben in elk geval wat lucht.