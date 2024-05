Deze schitterende groene coupé is gaver dan een 911

We gooien even wat olie op het vuur door te stellen dat deze schitterende groene coupé gaver is dan de nieuwe Porsche 911.

Gisteren was het groot feest. Porsche lanceerde de vernieuwde 911. De ultieme evergreen werd weer op wat punten aangepakt. Het eerste dat we op de redactie gingen uitproberen was om te spelen met de configurator. Want ja, hoe stel je je favoriete 911 samen? Die van @RubenPriest kun je hier bekijken en het hoeft geen betoog dat @jaapiyo ook voor een bijzonder kleurtje kiest.

Maar ergens moet ondergetekende iets van het hart: ik vind de 992 niet zo mooi. Zowel de vorige versie als de facelift: het oogt mij te massief, dik en grof. Een 911 was altijd een relatief kleine en smalle auto, maar daar is sinds de 991 eigenlijk al geen sprake meer van en met de 992 al helemaal niet meer. Dus het spelen met de configurator is zeker een leuke bezigheid, maar dat komt meer door configuratiemogelijkheden dan hoe mooi ik de auto zelf vind.

Lexus LC

Persoonlijk zou ik eerder voor de Lotus Emira gaan (als het sportwagen gaat) of een Lexus LC500 (als het om een GT gaat). Bij Lexus is er aanzienlijk minder te configureren, maar dit is precies hoe ik ‘m zou samenstellen: groen met een caramel interieur! In tijden van maffe wraps, matte lakken en vijftig tinten grijs is het mooi om te zien dat automerken het nog aanbieden en klanten het dus selecteren. En het dus ook deden, getuige deze Lexus LC.

Net als de 911 Carrera GTS, is deze Lexus LC500h voorzien van een zescilinder plus een elektromotor. Waar de 911 een aparte combinatie toepast van een 3.6 zescilinder boxer met twee generatoren, heeft de LC500h een 3.5 liter V6 en een flinke elektromotor.

De Lexus LC500h is ook meer een relaxte reisauto, niet de eerste auto waarmee je de Nordschleife onveilig gaat maken. Alhoewel, we wachten stiekem met smart op de beelden van Misha Charoudin die volgas over de Adenauer Forst knalt met deze comfortabele lobbes.

Prijs schitterende groene coupé

Maar het mooiste aan deze auto is dus ontegenzeggelijk de configuratie. De lak (Terrane Khaki) is namelijk geweldig. Opvallend onopvallend. Daarbij is de vorm van de LC500h al behoorlijk onconventioneel, een veel te opvallende en schreeuwerige kleur werkt dan soms niet zo goed.

Het pindakaas interieur is eveneens geweldig. Ondanks dat de auto alweer een paar jaartjes oud is, oogt het interieur (net als het exterieur) nog heel erg fris.

In dit geval is de auto ook erg fris. Deze groene LC500h heeft namelijk slechts 25.473 km gereden. De auto is afkomstig uit 2022, dus ook nog behoorlijk jong. In tegenstelling tot sommige andere exemplaren die te koop staan, is dit een origineel Nederlandse auto.

Het grootste nadeel is de prijs, want ondanks dat 109.950 euro relatief scherp is in relatieve zin, blijft het een hoop geld in absolute zin. Interesse? Je kunt de advertentie hier bekijken!

