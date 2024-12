Het is over en uit voor het meest legendarische Volkswagen-blok

Denk je aan motoren van Volkswagen, dan is er een grote kans dat je denkt aan dit motorblok waarvan nu officieel de laatste in elkaar geschroefd is.

Tegenwoordig speelt Volkswagen qua motoren het leuke spelletje ‘hoe veel derivaten van een viercilinder kunnen we uitbrengen’, maar nog niet eens bizar lang geleden was dat wel anders. Toen was Volkswagen de koning van het uitbrengen van bizarre motorconfiguraties. Denk maar aan de W-motoren, waar twee V-motoren in een W-vorm aaneen geregen werden. Of een V10 dieselmotor, later zelfs voor Audi een V12! En we mogen zeker niet vergeten dat Volkswagen’s V6 die ze jarenlang hebben gebruikt ook zeker niet alledaags was. Het merk noemde het namelijk de VR6.

VR6

Je weet het vast, maar zo niet: hij heet VR6 als combinatie van V (de vorm), Reihe (in-lijn) en 6 (het aantal cilinders). Dit omdat het blok technisch gezien in V-vorm georiënteerd is zoals elke V6, maar met een hoek van slechts 15 graden. Daardoor kon het blok compact blijven en past het hele zooitje onder één cilinderkop, zoals een lijnmotor.

Dat had als voordeel dat de VR6 overal in paste. Zo was het een mooie motor voor de Passat (B3), maar een maatje kleiner paste ook prima. Er was een Golf (III) VR6, natuurlijk de iconische Corrado VR6 en daarna een hele reeks andere modellen. Hij begon als 2.8 liter grote unit in de jaren ’90, goed voor 175 tot 190 pk in de meeste toepassingen. En ja, daaronder vallen ook bijvoorbeeld de Volkswagen Transporter T4, Sharan (en dus ook Ford Galaxy) en grappig genoeg de Mercedes V280. Daarin had ‘ie zelfs zijn eigen motorcode: M104.

Het was eigenlijk vrij simpel: was het model het waard om een zescilinder in te lepelen, dan kreeg ‘ie de VR6. Rond de tijd van de Golf IV had het topmodel de 2.8 VR6 met 204 pk, die je zelfs in de Bora (Variant) kon krijgen. Voor de extra sportieve Golf boven de GTI kwam Volkswagen daarom met een naar 3.2 liter uitgeboorde versie van de VR6, goed voor 240 tot en met 250 pk. Die versie speelde een rol in de Golf R32 voor twee generaties, maar bijvoorbeeld ook de bizarre Beetle RSi. De 3.2 liter grote versie werd daarna de topmotor voor de Passat (B6/B7) en Superb, maar tevens de instapmotor voor de Phaeton en Touareg, Daarna werd deze ook nog eens uitgeboord naar 3.6 liter, goed voor 280 pk. En die versie werd dan op zijn beurt weer de topmotor van de Passat als R36, toen konden ze er 300 pk uitpersen. Het feitje van de dag waar je niks aan hebt: er was zelfs een vorkheftruck van het merk Linde dat een 3.2 of 3.6 liter VR6 gebruikte, goed voor een heuse 90 pk.

Einde

De overstap naar een nieuwe generatie zo pak ‘m beet 2013 zag de VR6 als sneeuw voor de zon verdwijnen. Na 2009 stopte Volkswagen met de Golf R32 en kreeg de R ook een vierpitter, de Passat kreeg bij de B8-generatie ook enkel nog viercilinders en alleen de Touareg en Amarok mochten het doen met zes cilinders van Volkswagen. Dit waren nieuwe ’traditionele’ V6’en, die van de Amarok zelfs op diesel. Het werkt prima, dit is ook de motor die je in alles van Audi, Porsche en Bentley met een V6 tegen komt, maar een VR6 is het niet.

VS en China

Daarvoor moest je de laatste jaren naar de VS. De grootste Volkswagen aldaar, de Atlas, had de 3.6 VR6 nog. Die hield hem nog tot een paar jaar geleden voordat ook de Atlas het moest doen met maximaal vier cilinders. Was het dan nu echt schluß? Nee hoor, in China werd de motor als 2.5 liter grote unit nog gebruikt in de grootste Volkswagens, bijvoorbeeld de Talagon, Teramont (Chinese Atlas) en de Audi Q6 (die zij ook kenden zonder e-tron). En dat ging nog door tot en met het heden. Tenminste, tot en met vorige week.

VR6 officieel ten einde

Een woordvoerder van VW bevestigt namelijk via Linkedin dat het officieel over en uit is voor de Volkswagen VR6. Op 12 december 2024 is de allerlaatste VR6 in elkaar geschroefd. Voor de cijfernerds: dat betekent dat de motor 34 jaar in productie is geweest en zo’n 1,87 miljoen gebouwde auto’s hebben of hadden de unit voorin liggen. Zoals de woordvoerder ook al zegt: een motor die zijn stempel op de autowereld heeft gezet. De kans is groot dat je direct aan een VR6 denkt als iemand het heeft over iconische VW-blokken. Opdat we niet vergeten.