Dit is de nieuwe aanwinst van Jerry Seinfeld

De komiek heeft weer een speciale Porker op de kop getikt.

‘Iedereen’ kent Seinfeld van zijn jaren ’90 sitcom Seinfeld, maar wij autoliefhebbers (vooral degenen die de show net als ik behoorlijk saai vonden) kennen hem vooral van zijn liefde voor Porsches. De funny man vergaarde met zijn grappen en grollen volgens verschillende bronnen een vermogen van ruim 900 miljoen Dollar en is er niet vies van dit aanzienlijke vermogen stuk te slaan op Porsches. Niet vreemd ook, want de afgelopen jaren is gebleken dat je die dingen vaak ook weer goed kan verkopen.

Soms verkoopt Seinfeld dus ook wat van zijn collectie, maar hij voegt af en toe ook weer nieuwe Porkers toe aan zijn collectie. Recentelijk was het de beurt aan dit speciale geval: een Porsche 930 Turbo RSR. Er zijn slechts 31 exemplaren van deze versie van de 911er gebouwd. De auto past in de stamboom van race-Porsches tussen de (atmosferische) 911 RSR en de blubberdikke 934 Turbo.

Seinfeld plaatste onlangs bovenstaand plaatje op Instagram, van toen de auto net in de Verenigde Staten was aangekomen. Zoals je ziet is Jerry beter in grappen maken dan foto’s schieten. Hij kan wat dat betreft in de leer bij onze @casperh, die vast bereid is Jerry de fijne kneepjes van het vak bij te leren in ruil voor een paar ritjes in diens auto’s.

De 911 liefhebbers van flatsixes.com hebben wat research gedaan en zijn erachter gekomen dat de auto ofwel chassisnummer #930.670.0155 ofwel chassisnummer #930.670.0540 is. De eerste werd in 2012 geveild voor 891.000 Dollar, de tweede in hetzelfde jaar voor 556.730 Dollar. Het verschil kan onder meer verklaard worden doordat de eerste een klasseoverwinning pakte in de 24 uur van Le Mans.

Bij beide is de combinatie tussen de Continental Orange lak, epische gouden honingraat velgen en de bekende looks van het G-model 911 puur goud. Oh, de motor in dit ding (3.0 turbo) levert overigens 530 pk. Wie is er nog meer jaloers op Jerry?