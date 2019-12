Koop deze auto en word nooit meer wagenziek

Verder is het ook best een leuk apparaat, hoor.

Het was even een twist voor de maker van heftige raceapparaten. James Glickenhaus en zijn team/automerk Scuderia Cameron Glickenhaus staan al jaren garant voor werk wat zich niet op de openbare weg afspeelt. Vooral in de racerij, maar auto’s als de SCG004 moeten ook op de weg verschijnen. Wat ook op de weg moet verschijnen: de SCG Baja Boot. En nee, dat is niet vertaald naar het Nederlands. De auto is gebouwd met de Baja 1000 in het achterhoofd, maar moet tegelijkertijd vijf mensen kunnen vervoeren. Dat mag ook over de straat.

Een ietwat bizar project. We mochten al genieten van de buitenkant, maar nu deelt The Glick via Facebook het interieur. Met een grappige uitleg. Iets waar we zelf nooit rekening mee hadden gehouden.

De offroader beschikt over vijf zitplaatsen en de stoelen zelf lijken op hard gebolsterde stoelen met zacht alcantara. Het eerste opvallende wat betreft stoelen van de Baja Boot is dat de middelste kan opvouwen, om vervolgens een bijpassend kinderzitje te verankeren. Niet alleen een leuke toevoeging, ook benadrukt het dat de Baja Boot voor jong en oud is.

Maar wat Glickenhaus ook wil benadrukken is dat de auto probeert om wagenziekte tegen te gaan. En nee, dat doet hij niet middels een elastiekje in de achterbumper en een portie gebakken lucht om je kroost wijs te maken, maar door serieus de boel tegen te gaan. Eén van de hoofdoorzaken van wagenziekte is niet goed door de voorruit kunnen kijken. Je lichaam kan er iets beter tegen als je kunt voorspellen wat er gaat gebeuren. Maar goed, dan heb je dus als achterpassagiers vaak een klein kijkgaatje, links van de hoofdsteun van de bestuurder. Omdat de Baja Boot ruige terreinen kan opzoeken, schudt je nog wel eens heen en weer, waarschijnlijk.

De oplossing is simpel. De voorstoelen worden iets knusser naar elkaar toe gezet. Vervolgens worden de achterstoelen juist zo ver mogelijk naar de randen geplaatst. Zo is het kijkgat naar buiten een stuk ruimer en wordt er (hopelijk) minder gevomiteerd op de achterbank. Wel slim om dan ook de kleur stof te kiezen zoals op de foto’s van SCG. Dan valt het niet op als iemand toch zijn lunch niet in zijn maag kan houden.

De SCG Baja Boot zou tegen 2019 al in meerdere exemplaren gebouwd zijn, maar tot nu toe gaat het om één exemplaar. Er komen eerst een paar tweedeurs versies, alvorens een iets meer praktische vierdeurs Baja Boot op de markt komt. De auto heeft een blubberdikke V8 met 650 pk in het vooronder.